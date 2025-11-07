Çin'in Üçüncü Uçak Gemisi Fujian Hizmete Girdi

Çin'in üçüncü ve en gelişmiş uçak gemisi Fujian, Devlet Başkanı Xi Jinping'in katıldığı törenle hizmete alındı.

Çin ile ABD arasındaki deniz rekabeti kızışıyor. Çin'in üçüncü ve ilk elektromanyetik mancınık donanımlı uçak gemisi Fujian için Hainan eyaletinin Sanya kentindeki limanda 5 Kasım'da Çarşamba günü hizmete alma töreni gerçekleştirildi. Törene Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve üst düzey isimler ile yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Xi, törenin ardından geminin güvertesini gezerek denizdeki performansı hakkında daha bilgi aldı. Çin'de tasarlanan ve inşa edilen ilk uçak gemisi olan Fujian, daha ağır silahlara ve yakıt yüküne sahip uçakları taşıyabiliyor, böylece düşman hedeflerini daha uzak mesafeden vurabiliyor. Bu da Fujian'ı Ruslar tarafından inşa edilen Çin'in ilk iki uçak gemisi Liaoning ve Shandong'dan daha güçlü kılıyor.

ABD-Çin rekabeti

Gemi sayısı bakımından Çin donanması, ABD'den daha büyük ve Çin tersaneleri çok daha yüksek bir hızda yeni gemiler üretebiliyor. Ancak ABD önemli bir teknolojik avantaja sahip ve çok daha fazla uçak gemisi bulunuyor. Nükleer enerji, ABD uçak gemilerine mürettebatın erzakları tükenene kadar denizde kalma imkanı sağlıyor. Fujian, geleneksel yakıtla çalışıyor, yani yakıt ikmali için ya limana uğraması ya da denizde bir tankerden ikmal yapması gerekiyor.

Adını Fujian eyaletinden alan gemi, Haziran 2022'de suya indirilmişti. ABD, Çin dışında elektromanyetik mancınık sistemine sahip uçak gemisi bulunan dünyadaki tek ülke.

Çin Devlet Başkanı Xi daha önce yaptığı açıklamada, hedefinin Çin'in 2035 yılına kadar modernize edilmiş bir askeri güce ve 2050 yılına kadar ABD ile rekabet edebilecek "dünya standartlarında" bir güce sahip olması olduğunu söylemişti. - PEKİN