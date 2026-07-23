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Çin'den Tayvan Boğazı'nda gerçek mühimmatlı tatbikat

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Çin ordusu, Tayvan Boğazı'ndaki Dongshan Adası açıklarında iki gün sürecek gerçek mühimmatlı tatbikat başlattı. ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Çinli mevkidaşı Wang Yi'nin görüşmesinin ardından gelen tatbikat, bölgede gerilimi artırdı.

Çin ordusu, Tayvan Boğazı'ndaki Dongshan Adası açıklarında iki gün sürecek gerçek mühimmatlı tatbikat başlattı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile arasında dün Filipinler'de gerçekleşeşn yüz yüze görüşmenin ardından bugün Tayvan Boğazı'nda hareketlilik yaşandı. Çin ordusu, Tayvan Boğazı'ndaki Dongshan Adası açıklarında iki gün sürecek gerçek mühimmatlı tatbikat başlattı. Çinli yetkililer tarafından yapıla açıklamada, tatbikatların her gün yerel saatle 06.00 ile 18.00 arasında gerçekleştirileceği aktarıldı.

Çin hükümeti, aralık ayında Tayvan çevresinde geniş kapsamlı bir askeri tatbikat gerçekleştirmişti. Çin'in Doğu Cephe Komutanlığı, o dönemdeki 10 saatlik gerçek mühimmatlı tatbikatlar sırasında Tayvan'ın kuzey ve güneyindeki sulara roketler fırlatmıştı.

ABD geçtiğimiz yıl Aralık ayında Tayvan'a 11,1 milyar dolarlık silah satışına onay verildiğini açıklamıştı. - PEKİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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