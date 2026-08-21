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Çin'den ABD-İran diyaloğu çağrısı

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ülkesinin tek taraflı yaptırımlara karşı çıktığını belirterek ABD ve İran arasında diyalog çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ülkesinin tek taraflı yaptırımlara karşı çıktığını belirterek ABD ve İran arasında diyalog çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'nin İran'a yönelik "ekonomik savaş" tehdidine ilişkin açıklama yaptı. Sözcü Lin, ABD ve İran arasında diyalog çağrısını yineledi. Lin, "Çin, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yetkisine dayanmayan tek taraflı yaptırımlara karşı çıkıyor. Askeri güç ve baskı taktikleri, kimsenin çıkarına hizmet etmeyen bir tırmanışa yol açacaktır. Tarafları sorumlu davranmaya ve anlaşmazlıkları diyalog ve müzakere yoluyla çözmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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