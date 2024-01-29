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CHP'nin İzmir Çiğli'de belediye başkan adayı gösterdiği isme tepki: Ne muhtar tanıyor ne de esnaf

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CHP Parti Meclisi, İzmir'in Çiğli ilçesinde Çiğli Belediye Başkan adayı olarak Uygar Yıldırım'ı belirledi. Yıldırım'ın belirlenmesine tepki gösteren grup CHP İlçe Başkanlığı önünde toplanarak kararı protesto etti. Grup adına açıklama yapan Baransel Güler, belediye başkan adayını ilçe olarak tanımadıklarını ifade ederek, "Muhtar, esnaf tanımıyor. CHP'nin karşısına AK Parti ciddi bir aday çıkardı, büyük kan kaybı var." dedi.

İzmir'in Çiğli ilçesinde, CHP Parti Meclisi'nde (PM) Çiğli Belediye Başkan adayı olarak Uygar Yıldırım'ın belirlenmesine tepki gösteren grup, eylem yaptı. İlçe olarak Yıldırım'ı tanımadıklarını ifade eden kalabalık grup, "Biz Çiğli'de ithal aday istemiyoruz." diyerek karara tepki gösterdi.

CHP PM Çiğli Belediye Başkan adayı olarak Uygar Yıldırım'ı belirledi. CHP İlçe Başkanlığı önünde toplanan kalabalık ise "Biz Çiğli'de ithal aday istemiyoruz", "Ankara şaşırma sabrımızı taşırma" sloganı attı.

Çiğli'de CHP Adayına Tepki

Grup adına açıklama yapan Baransel Güler, Çiğli'de yıllardır CHP'nin iktidar olduğunu belirterek Parti Meclisi'nin adaylık kararına tepki gösterdi.

"BELEDİYE BAŞKAN ADAYINI TANIMIYORUZ"

Yanlıştan dönülmesini istediklerini söyleyen Güler, "Tercihinizi değiştirin. Bu CHP'ye gönül vermiş onlarca insanın isteğidir. Az önce adı geçtiği iddia edilen Uygar Yıldırım beni aradı, kendisine şunu söyledim, biz burada yüzlerce insan seni tanımıyoruz. Muhtar, esnaf tanımıyor. Bu parti gençlerin önünü açacak ama Çiğli'de kimsenin tanımadığı bir genç için değil. CHP'nin karşısına AK Parti ciddi bir aday çıkardı, büyük kan kaybı var. Bizim aile içi kavgadan çıkıp aile içi barışa dönmemizin zamanıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Politika

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