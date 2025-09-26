CHP Yüksek Disiplin Kurulu'ndan İhraç Kararları

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), Gürsel Tekin, Barış Yarkadaş ve 4 üyenin 'partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak' hükmü uyarınca ihracına karar verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) sona erdi. Kurul toplantısı yaklaşık 3 saat sürdü. Alınan karar sonucunda üyeler; Gürsel Tekin, Savaş Aras, Erkan Kasap, Zeki Şen, Levent Çelik, Barış Yarkadaş 'partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak' hükmü uyarınca ihraç edilmesine karar verdi.

Ayrıca yapılan açıklamada, "Yusuf Gögerkaya, Berhan Şimşek, Mustafa Yavuz, Zeynel Kızılkaya, Atakan Demirci, Koray Göbel, Ömer Kutlu, Cevher Sönmez isimli üyelerin Merkez Yönetim Kurulu'nun tedbirli olarak kesin çıkarma cezası talebiyle Kurulumuza sevk kararına yaptıkları itirazların reddine, tedbirin devamına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA