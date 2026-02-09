CHP'yi sarsan istifanın ardından meclis üyelerinden ortak açıklama: Kabul edilemez buluyoruz

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, dün yaptığı açıklama ile Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmiş, istifa açıklamasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik ciddi iddialarda bulunmuştu.

Bir süredir AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialarla gündeme gelen Özarslan'ın istifası sonrası Keçiören Beledi Meclisi'ndeki 20 CHP'li üye ortak bir açıklama yaptı.

"KABUL EDİLEMEZ BULUYORUZ"

Açıklamada, "Biz Keçiören Belediyesi CHP Meclis Grubu üyeleri olarak, bu istifayı seçmene karşı sorumluluk açısından kabul edilemez buluyoruz.

Mesut Özarslan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden aldığı destek, örgütün ve seçmenin güveniyle bu makama gelmiştir. Keçiören'deki bu değişimi sağlayan örgütümüzün, milletvekillerimizin, yönetimlerimizin örgütlü gücü, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın büyük katkıları ve Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğindeki Türkiye İttifakıdır" denildi.

"KOLTUK DEĞİŞİMİ İZLENİMİNİ GÜÇLENDİRMİŞTİ"

"Bir süredir parti değiştireceğine yönelik yaygın söylemlerin üzerine üstelik istifasının hemen ardından cumhur ittifakına geçiş yapacağı yönündeki yaygın kanaat ve beklentiler, bu sürecin siyasi bir pazarlık ve koltuk değişimi olduğu izlenimini güçlendirmiştir" denilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Keçiören halkının 2024'te verdiği emaneti, parti değiştirerek başka bir siyasi anlayışa taşımak, seçmenin iradesine saygısızlık anlamına gelmektedir. Bizler, seçildiğimiz günden bugüne kadar partimizin ilkeleri doğrultusunda, Keçiören için gece gündüz çalışan meclis üyeleri olarak, bu tutumu reddediyoruz.

Mesut Özarslan'ın istifası kişisel bir tercih olup Keçiören halkının iradesi hiçe sayılmıştır ancak Keçiören Belediyesi'nin Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak hizmet anlayışımızdan, halkımıza olan sözlerimizden zerre kadar taviz vermeyeceğiz.

"PARTİMİZİN ONURUNA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Adalet, eşitlik ve Cumhuriyet değerleri için gece gündüz mücadele eden Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel öncülüğünde partimizin onuruna, halkımızın umuduna sonuna kadar sahip çıkacağız.

Keçiören'i daha yaşanabilir, daha adil ve daha şeffaf bir ilçe yapmak için yola çıktık. Bu yolda, siz değerli hemşehrilerimizle, partimizle, Büyükşehir Belediyemizle ve geldiği günden bugüne tüm Türkiye'ye umut olan Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile omuz omuza mücadelemize devam edeceğiz."