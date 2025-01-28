CHP'yi karıştıracak adaylık iddiası: Ön seçim için Mansur Yavaş'ın onayı alınmamış

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün partisinin grup toplantısında cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine ilişkin yaptığı açıklamalarda "Cumhurbaşkanı adayımızı belirlemeye kadar yeni bir sürecin ilk günündeyiz. Bugün başlıyoruz" diyerek adayın 1.6 milyon parti üyesi tarafından belirleneceğini söyledi.

"MANSUR YAVAŞ'IN ONAYI ALINMADI"

Özel'in sözlerinin ardından gözler Yavaş ve İmamoğlu cephesine çevrilirken; bomba bir iddia öne sürüldü.TV100 canlı yayınında Gazeteci Gürbüz Evren CHP'de Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi sürecine ilişkin edindiği kulis bilgisini paylaştı. Evren, "İmamoğlu'na hayırlı olsun. Üyelerle ön seçim demek İmamoğlu aday demektir. Bu yöntem için Mansur Beyin onayı alınmadı" ifadelerini kullandı.

"ORTALIK FENA KARIŞACAK"

"Oysa Özgür Bey anket yapacağız demişti. Meclis grubu PM MYK bypass edildi" diyen Evren, "Kısacası Ekrem beyin dediği oldu. Ortalık fena karışacak" diye konuştu.