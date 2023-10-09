CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın: Filistin halkının haklı taleplerinin yanındayız

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Hamas ve İsrail arasında yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Akın, Filistin halkının haklı taleplerinin yanında olduklarını vurgulayarak, sivillerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Ayrıca, yerel seçimlere yönelik hazırlıkların devam ettiğini ve belediyelerin röntgeninin çekildiğini ifade etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Hamas ve İsrail arasında yaşananlara ilişkin, "Öncelikle, Filistin halkının haklı taleplerinin yanında olduğumuzu vurgulamak isteriz. Savaşın sebep olacağı yıkımda, hangi taraf olursa olsun, özellikle sivillerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunun da altını çiziyoruz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlık ettiği Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına dair açıklamalarda bulundu. Akın, Hamas'ın geçtiğimiz günlerde İsrail'e yönelik başlattığı operasyonun ardından İsrail'in Gazze'ye saldırmasıyla yaşanan gelişmeleri dikkatle izlediklerini belirterek, "Öncelikle, Filistin halkının haklı taleplerinin yanında olduğumuzu vurgulamak isteriz. Savaşın sebep olacağı yıkımda, hangi taraf olursa olsun, özellikle sivillerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunun da altını çiziyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin itidal çağrısının yanı sıra taraflar arasında kalıcı ve hakkaniyetli bir barış için uluslararası toplumla birlikte devreye girmesi gerektiği görüşündeyiz. Savaş; daha çok acı, daha çok yıkım getirir. Ortadoğu'nun kan gölüne dönmemesi için bu savaşın daha da büyümeden sonlanmasını temenni ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye genelindeki bütün belediyelerimizin de röntgenini çekiyoruz"

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimlere bugün itibarıyla 174 gün kaldığını hatırlatan Akın, "Partimizde bir yandan kongreler ve kurultay süreci devam ederken, diğer yandan yerel seçimlere yönelik hazırlıklarımız da sürüyor. İlkini 30 Eylül'de Güneydoğu illerimizi kapsayacak şekilde Şanlıurfa'da gerçekleştirdiğimiz 'Yerel Yönetimler Bölge Toplantılarımızı' devam ettiriyoruz. Bu hafta sonu da Marmara Bölge toplantımızda parti örgütümüz, belediye başkanlarımızla bir araya gelerek yerel seçim stratejilerimizi ele alacağız. Diğer yandan, Türkiye genelindeki bütün belediyelerimizin de röntgenini çekiyoruz. Yapılan başarılı hizmetleri bir iyi uygulama örneği olarak ortaya koyuyoruz. Bir aksaklık varsa, derhal çözümler üretiyoruz" açıklamasında bulundu.

"İstanbul il başkanımız bugün genel başkanımızı aradı ve genel başkanımızı ziyaret edeceğini söyledi"

Bir gazetecinin dün gerçekleştirilen İstanbul İl Kongresi'ni ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni seçilen İl Başkanı Özgür Çelik'i tebrik etmek için arayıp aramadığını sorması üzerine şöyle konuştu:

"Diğer illerimizde olduğu gibi İstanbul'da da demokrasi şöleni yaşandı ve CHP'yi diğer partilerden ayıran da temel nokta budur. Yarışan iki aday da partimizin kültürünü özümsemiz kişilerdir. Seçilen İl Başkanımız Özgür Çelik ve yönetimine de başarılar diliyoruz. Bundan sonra omuz omuza yerel seçimler için birlikte çalışarak büyük bir zafer kazanacağız. İstanbul il başkanımız bugün genel başkanımızı aradı ve mazbatayı aldıktan sonra Genel Merkezimize gelerek genel başkanımızı ziyaret edeceğini söyledi." - ANKARA