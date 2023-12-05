CHP'ye sırt dönen Akşener'e Özdağ'dan çağrı: Gel beraber ittifak kuralım

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP ile yerel seçimde ittifak yapmayı veto eden İYİ Parti'ye çağrıda bulundu. Özdağ açıklamasında "AKP ve CHP çevresinde şekillenmiş ittifaklara oy vermek zorunda kalan kitleler için Zafer-İYİ Parti ittifakı yeni bir çekim merkezi olacaktır. Zafer Partisi anketlerde % 6.5, İYİ Parti %7.5 görünmektedir. Seçim işbirliği yapılması durumunda bu oranın % 20'yi rahatlıkla bulacağı görülmektedir" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti'nin CHP'nin yerel seçimde iş birliği teklifini reddetmesi üzerine sosyal medya hesabından bir çağrı yaptı. İYİ Parti'ye çağrıda bulunan Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

- İYİ Parti'nin almış olduğu CHP ile ittifak yapmama kararı geç kalmış, doğru bir karardır.

- Ancak İYİ Parti'nin CHP ile yolları ayırma adımını attığı bu günlerde Cumhur İttifakıen güçlü dönemini yaşamaktadır. Eğer iYİ Parti Zafer Partisi ile seçim işbirliği oluşturmaz ise CHP'den ayrılma adımı Cumhur ittifakına açık destek ile sonuçlanacaktır.

- Zafer Partisi'nin İYİ Partiye önerdiği seçim işbirliği Cumhur ittifakının seçim başarısının önündeki tek gerçek engel olacaktır.

ÜÇÜNCÜ BİR SEÇENEK

- Zafer Partisi-İYİ Parti seçim işbirliği CHP-AKP ekseninde bölünmüş siyasette gerçek bir üçüncü seçenek ortaya koyacaktır.

- AKP ve CHP çevresinde şekillenmiş ittifaklaraoy vermek zorunda kalan kitleler için Zafer-İYİ Parti ittifakı yeni bir çekim merkezi olacaktır.

- Zafer Partisi anketlerde % 6.5, İYİ Parti %7.5 görünmektedir. Seçim işbirliği yapılması durumunda bu oranın % 20'yi rahatlıkla bulacağı görülmektedir.

- Mevcut şartlar altında yapılması gereken geçmişte ve bugün farklı anlayışları ve karşılıklı itirazları erteleyerek, seçmen için yeni bir seçenek ortaya koymaktır.