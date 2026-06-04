CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı
CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasıyla toplandı. Yeni dönemde YDK Başkanlığına İzmir Milletvekili Mahir Polat seçildi.
CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) toplandı.
YDK, en yaşlı üye Garip Erdoğan öncülüğünde CHP Genel Merkezi'nde toplandı.
Açılışını, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı 1 saat süren toplantıda, YDK Başkanlığına İzmir Milletvekili Mahir Polat, Başkan Yardımcılığına Ahmet Ersen Özsoy, YDK Sekreterliğine ise Sezgin Kaya oy çokluğuyla seçildi.
Kılıçdaroğlu, YDK'nin çıkışında, "Haftaya Grup'ta sizi göreceğiz." diyen gazeteciye, "Umarım, hep beraber" yanıtını verdi.
Kaynak: AA / Abdullah Özkul