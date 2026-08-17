CHP ve Yeni Parti arasında Menderes krizi: 'Ahlaksız' suçlaması

CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü ile Yeni Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Menderes Belediye Başkan Vekili seçimine ilişkin açıklama yaptı.

Gümrükçü, İl Başkanlığı'nda düzenlediği toplantıda, CHP'nin 2023 yılında yapılan kurultayından sonra gelen yöneticilerin birçok ilçede yanlış tercihler yaptığını, bu yanlış tercihlerin bedelini hep birlikte ödediklerini söyledi.

Menderes Belediye Başkan Vekili için Yeni Partinin, CHP'den oy istemediğini öne süren Gümrükçü, Yeni Partinin kendilerinin birlikte hareket etme girişimine karşı da yanıtsız kaldığını savundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Yeni Partinin adayını desteklemelerini istediğini söylediğini aktaran Gümrükçü, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet Halk Partisinden oy dahi istemeyen kibir abidesi insanların hiçbir yerde seçim kazanması mümkün değildir. Başta Menderes bunun ilk işaret fişeğidir. Bugüne kadar her girdikleri seçimi CHP'nin adıyla Atatürk'ün 6 okunun yarattığı siyasi programla, buradaki arkadaşların alın teri ve emeğini kullanarak kazanmış insanların, artık elinde kullanabilecekleri bir CHP kimliği olmadığı için girdikleri ilk seçimi İzmir'de kaybetmişlerdir. Biz sizin partinizin adayına oy vermek zorunda değiliz. Buna rağmen genel başkanın talimatıyla içeriye girdik. Arkadaşlar yediği yumrukları, edilen hakaretleri unuttular."

Güç'ü de eleştiren Gümrükçü, "CHP'nin cep telefonunu cebine koyup giden Çağatay, bize ahlaksız diyemez. Ahlak dersi hiç veremez. Faturası burada, parayı çektiği de burada. 'Nerede bu telefon' dedik. 'Ben kredi kartından ödedim' dedi. Sonra da gitmiş aynı tutarı bankadan çekmişler. Şimdi biz konuşmak istemiyoruz bazı şeyleri, susuyoruz. Ama ahlaksız sensin, sen ahlaksızın daniskasısın." dedi.

Yeni Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ise yaptığı yazılı açıklamada, Yeni Partinin aday belirleme konusunda süreç boyunca uzlaşıdan yana tavır aldığını savundu.

CHP'nin AK Parti ile ortak hareket eden bir yapı haline geldiğini ileri süren Güç, Menderes'e AK Parti'li başkan vekili seçilmesinden dolayı üzgün olduğunu ifade etti.

Menderes Belediye Meclisi'nde, tutuklanan Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in görevinden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan oylamada, belediye başkan vekilliğine AK Parti'li Meclis Üyesi Asuman Şen seçilmişti.

Kaynak: AA