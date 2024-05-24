CHP Tekirdağ Vekili Aygun: Kaçak GDO'lu Mısırların Girişine İzin Vermeyeceğiz

Ferhat Akgün/Tekirdağ



Tekirdağ Limanı üzerinden Türkiye'ye kaçak olarak sokulan GDO'lu mısırlarla ilgili soruşturma derinleşiyor. CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. İlhami Özcan Aygun, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı arayarak soruşturmanın derinleştirilmesi talebinde bulundu. Bakan Yumaklı, konunun hem adli hem de idari yönden ayrıntılı olarak araştırılacağı sözünü verdi.

Rusya ve Ukrayna'dan gelen on gemi aracılığıyla Tekirdağ Limanı'na getirilen GDO'lu mısırların, Tekirdağ Tarım İl Müdürlüğü laboratuvarlarında "GDO'suz" gibi gösterilerek iç piyasaya sokulduğu iddiaları üzerine başlatılan soruşturma genişliyor. Laboratuvar sonuçlarının değiştirilmesi ve büyük şirketlerin kamudaki bağlantıları endişe yaratıyor.

CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. İlhami Özcan Aygun, konuya ilişkin olarak TBMM'de yaptığı konuşmada, "Sınırlarımız kalbura dönmüştü ama son günlerde liman gümrüklerinin de kalbura döndüğünü görüyoruz. Tekirdağ'ımızda GDO'lu mısır skandalı yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Aygun, GDO'lu ürünlerin ülkeye girişinin yasak olmasına rağmen laboratuvar sonuçlarının değiştirilmesinin büyük bir skandal olduğunu belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aygun'a, "Bu olayın arkasında kim ya da kimler varsa ortaya çıkaracağız. Tekirdağ, böyle bir olayla anılmamalı" dedi.

Aygun, TBMM'de yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye GDO'lu ürünlerin girmesi yasak olmasına rağmen, Tekirdağ Tarım İl Müdürlüğü laboratuvarlarında sonuçların değiştirilmesi büyük bir skandaldır" diyerek tepkisini dile getirdi ve kaçak GDO girişine izin vermeyeceklerini vurguladı.