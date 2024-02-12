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CHP Sözcüsü Deniz Yücel: Siyasi partiler istedikleri adayı çıkartabilirler

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CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına yönelik açıklamalarına ilişkin, 'Siyasi partiler istedikleri adayı çıkartabilirler. Siyaseten geçmişte bir birliktelik yapılıp da daha sonra buna aykırı hareket edilirse bunun halkımız ve seçmen nezdinde elbette karşılığı olur.' dedi.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına yönelik açıklamalarına ilişkin, "Siyasi partiler istedikleri adayı çıkartabilirler. Siyaseten geçmişte bir birliktelik yapılıp da daha sonra buna aykırı hareket edilirse bunun halkımız ve seçmen nezdinde elbette karşılığı olur." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

PM toplantısına verilen arada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yücel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Hatay'ı hizmet götürmemekle tehdit ettiğini öne sürdü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bir yılda 319 bin deprem konutunun teslim edileceğinin söylendiğini ancak bunun 7'de birinin yapıldığını ifade eden Yücel, televizyon kampanyasında deprem yardımı olarak toplanan 115 milyar liranın nereye harcandığının da belli olmadığını kaydetti.

"Türkiye İstatistik Kurumuna göre (TÜİK) enflasyonun yüzde 65, gerçek enflasyonun ise yüzde 129,11 olduğunu" söyleyen Yücel, TÜİK'in içinin boşaltıldığını ve bağımsızlığını yitirdiğini savundu.

KDV ve ÖTV'nin düşürülmesi gerektiğini ifade eden Yücel, bir zamanların "orta direk" diye tabir edilen kesiminin artık yok olduğunu, Türkiye'de 2022'de 18 milyon kişinin yoksulluk yardımı aldığını anlattı.

"Bu hain saldırıları CHP'li belediyelerle özdeşleştirmeye çalışmak alçaklıktır"

Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırı olayında olduğu gibi Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısının da Türkiye'deki istihbarat ve güvenlik zafiyetini bir kez daha ortaya koyduğunu kaydeden Yücel, "Bu hain saldırıları CHP'li belediyelerle özdeşleştirmeye çalışmak en hafif tabiriyle kişiliksizlik, karaktersizlik ve alçaklıktır." dedi.

Cumhuriyet'i kuran CHP'nin terör örgütleriyle aynı cümlede kullanılamayacağını söyleyen Yücel, AK Parti ve MHP'ye yönelik olarak, "HÜDA PAR ile aynı safta olan sizler, terör örgütleri konusunda ahkam kesecek konumda değilsiniz. Sizin safınız Gaffar Okkan'ın katillerinin safıdır." diye konuştu.

MYK toplantısı ile PM'nin birinci aşamasını tamamladıklarını ifade eden Yücel, PM'nin ikinci oturumunun ardından adaylığı belirlenen isimlerin paylaşılacağını bildirdi.

Sorular

Deniz Yücel, açıklamasının ardından bir gazetecinin "(Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı) Lütfü Savaş'ın adaylığının yeniden değerlendirilmesi masadaydı, sanatçı Haluk Levent'e teklif götürüldüğü gündeme geldi. Bununla ilgili bir şey söylemek ister misiniz?" sorusuna, "MYK ve PM toplantımızın böyle bir gündemi olmadı. Toplantımızın ikinci bölümünde bir öneri ya da tartışma gelirse bunu ayrıca değerlendiririz." yanıtını verdi.

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilgili yaptığı açıklamaların sorulması üzerine Yücel, şunları söyledi:

"Selim Temurci'nin açıklamasını takip edemedim. Bu konuda da bir gündemimiz olmadı. Genel seçimlerde yapılan ittifak geçmişte kaldı. O dönemin koşulları bunu gerektirdi. Yerel seçimin dengeleri farklıdır. Siyasi partiler istedikleri adayı çıkartabilirler. Siyaseten geçmişte bir birliktelik yapılıp da daha sonra buna aykırı hareket edilirse bunun halkımız ve seçmen nezdinde elbette bir karşılığı olur."

Kaynak: AA / Politika

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