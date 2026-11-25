CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun kapsamında TBMM'de kurulacak "izleme komisyonu"nda CHP'yi Kars Milletvekili İnan Akgün Alp'in temsil edeceğini bildirdi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenleyen Sarı, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Sarı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne ilişkin ise "CHP olarak kadınlarımızın sorgusuz sualsiz birtakım cinayetlere kurban verilmesini de asla kabul etmediğimizi belirtmek isteriz. Bu konu bizim çok hassas olduğumuz bir konudur." dedi.

Müslim Sarı, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden önceki dönem CHP genel başkanlarından ve eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin'i anarak, yakınlarına başsağlığı diledi.

Malatya ve Eskişehir'deki helikopter kazalarında 9 askerin şehit olduğunu anımsatan Sarı, bu kazaların hassasiyetle incelenmesi gerektiğini belirterek, CHP olarak konuyu yakından takip edeceklerini aktardı.

Fon soruşturmalarına ilişkin konuşan Sarı, bu konunun siyasi ayağı ortaya çıkartılmadığı sürece tam olarak çözülemeyeceğini vurguladı.

Hızlı Geçiş Sistemi'ne (HGS) yönelik iddiaları da değerlendiren Sarı, konuyu yakından takip edeceklerini bildirdi.

Sarı, emeklilere ve asgari ücrete yapılacak zamma ilişkin, şunları kaydetti:

"En düşük emekli maaşının en az 40 bin lira olması gerektiğini düşünüyoruz. Hiç kimsenin açlık sınırının altında maaş almasını istemiyoruz. Bu bizim siyasetimizdir, politikamızdır, sıfır açlık politikamızdır. Asgari ücretin de buna paralel olarak artırılması ve en düşük emekli maaşının en az yüzde 30 üzerinde olması yani en az 52 bin lira seviyesinde olmasını 2027 yılı için rasyonel bir asgari ücret seviyesi olduğunu değerlendiriyoruz. Diğer emekli ücretlerinde en düşük emekli ücretindeki yüzde 70 artışa paralel olarak yine yüzde 70-75 civarında artırılabileceğini düşünüyoruz."

Sorular

Müslim Sarı, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun kapsamında TBMM'de kurulacak "izleme komisyonu"na verilecek üyeye ilişkin soruya Sarı, "Bu süreci başından sonuna kadar destekleyen bir parti olarak 'izleme komisyonu'nda bizden talep edilen üyeyi de netleştirdik. Kars Milletvekilimiz İnan Akgün Alp'in CHP'yi temsilen 'izleme komisyonu'nda yer almasını kararlaştırmış bulunuyoruz." dedi.

Kurultay takviminin iki kez ertelenmesinin ve CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın sosyal medyadan yaptığı açıklamanın sorulması üzerine Sarı, şu değerlendirmede bulundu:

"Eğer Yargıtay yarın, bu hafta, önümüzdeki hafta kararı kesinleştirirse biz kongre takvimini hemen öne alıp 14 Şubat'ta bile kongrelerimizi tamamlayabilecek durumdayız. CHP'nin bütün örgütleri, bugün kongre yapmaya hazırdır. CHP'nin genel merkezi, kongre yapma iradesinin arkasındadır. 'Biz bu kongreleri yapmak istemiyoruz, bunu yaymak istiyoruz, nasıl olsa seçim atmosferine gireceğiz, buradan da yararlanarak bu kongreleri yapmadan seçime gidiyoruz.' Böyle bir durum asla ve kata söz konusu değildir. Sadece yargısal bir engel vardır ve bu yargısal engelin kesinleşmesini bekliyoruz, yeni bir hukuki tartışma doğmasın diye. Onun da kısa bir süre içerisinde sonuçlanacağını umuyoruz. Buradan bir meşruiyet tartışması başlatmak da doğru değildir."

Müslim Sarı, "Özgür Özel'in dünkü Grup Toplantısı'nda CHP'ye ilişkin yaptığı 'karpuz sapı' benzetmesine ilişkin neler söyleyebilirsiniz?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Bizim asıl mücadele etmemiz gereken kesim iktidar partisidir. Muhalefete muhalefet yapmayalım, iktidara muhalefet yapalım. Bir türlü buradan çıkıp da kendi istikametlerinde, kendi siyasetlerini gerçekleştiremiyorlar diye düşünüyorum. Nerede sapın kaldığı, nerede karpuzun kaldığı seçim günü belli olacak. CHP genel merkezinde bir sap yok ama o tarafta ciddi saplar görebilirler diye düşünüyorum."

Kaynak: AA