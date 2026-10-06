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CHP Sözcüsü Sarı, Mersin'deki mahremiyet ihlali soruşturmasını önemli buldu

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CHP Sözcüsü Sarı, Mersin'de bir kadının evinde rızası dışında görüntülenmesine ilişkin çağrının ardından İçişleri Bakanlığınca soruşturma başlatıldığını bildirdi. Soruşturmanın titiz yürütülmesini beklediğini ve mahremiyetin siyasi hesaplara malzeme edilemeyeceğini ifade etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Müslim Sarı, "Hiç kimsenin mahremiyeti ve insanlık onuru siyasi hesaplara malzeme edilemez" dedi.

CHP Sözcüsü Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Mersin'de bir kadının kendi evinde, rızası dışında görüntülenerek mahremiyetinin ihlal edilmesine ilişkin yaptığımız çağrının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldığını öğrendik. Bu adımı önemli buluyoruz. Başlatılan soruşturmanın kapsamlı ve titizlikle yürütülmesini bekliyoruz. Sürecin yakından takipçisi olacağız. Hiç kimsenin mahremiyeti ve insanlık onuru siyasi hesaplara malzeme edilemez" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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