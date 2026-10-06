CHP Sözcüsü Sarı, Mersin'deki mahremiyet ihlali soruşturmasını önemli buldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Müslim Sarı, "Hiç kimsenin mahremiyeti ve insanlık onuru siyasi hesaplara malzeme edilemez" dedi.

CHP Sözcüsü Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Mersin'de bir kadının kendi evinde, rızası dışında görüntülenerek mahremiyetinin ihlal edilmesine ilişkin yaptığımız çağrının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldığını öğrendik. Bu adımı önemli buluyoruz. Başlatılan soruşturmanın kapsamlı ve titizlikle yürütülmesini bekliyoruz. Sürecin yakından takipçisi olacağız. Hiç kimsenin mahremiyeti ve insanlık onuru siyasi hesaplara malzeme edilemez" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı