CHP Sözcüsü Sarı, Mehmet Ali Yüksel'in CHP İstanbul İl Başkanı olduğunu açıkladı

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, partisinin İstanbul İl Başkanı olarak Mehmet Ali Yüksel'in görevlendirildiğini açıkladı.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Merkez Yönetim Kurulumuz (MYK) tarafından daha önce alınan ve bugün tebliğ edilen karar doğrultusunda, İstanbul İl Başkanımız olarak Sayın Mehmet Ali Yüksel arkadaşımız görevlendirilmiştir. Partimize verdiği emek ve katkılar için Sayın Gürsel Tekin'e teşekkür ediyoruz. Bu onurlu bayrağı devralan Sayın Yüksel'e ve İstanbul örgütümüze hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı