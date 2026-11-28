CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, partilerine yeniden katılmak isteyen belediye başkanlarının başvurularını yetkili kurullarında değerlendireceklerini belirterek, "Otomatik olarak gelmek isteyen her belediye başkanı geçecek diye bir kural yok. Bu başkanların konumunu, geçmişteki durumunu, kendi paylaşımlarını, ahlaki tutumunu ve süreçte aldığı tutumu değerlendireceğiz." dedi.

Sarı, CHP İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, yerel yönetimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toplantının ana gündeminin yerel yönetimler olduğunu aktaran Sarı, Antalya'da bu konuda kapsamlı bir çalışma yapmak üzere bulunduklarını söyledi.

CHP'den 2024 yerel seçimlerinde seçilen 413 belediye başkanının bulunduğunu anlatan Sarı, bunların yaklaşık dörtte birinin partinin kurumsal kimliği içinde siyaset yapmaya devam etmek istediğini ifade etti.

Bu kapsamda bazı belediye başkanlarıyla görüştüklerini belirten Sarı, şöyle konuştu:

"Bu belediye başkanlarımız Atatürk'ün bayrağını kendi belediyelerinde dalgalandırmaya devam ediyorlar. Kabaca 70-80 belediye başkanımız Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edip başka bir partiye geçmediler. Onlar bağımsız olarak yollarına devam etmek istiyorlar. Bu belediye başkanlarımızla temas halindeyiz. Önümüzdeki günlerde bu belediye başkanlarımızın yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelebileceğini değerlendiriyoruz."

Bazı belediye başkanlarının CHP'den ayrılarak başka siyasi partilere katıldığını dile getiren Sarı, bunlardan 53'ünün AK Parti'ye, dolayısıyla Cumhur İttifakı saflarına geçtiğini kaydetti.

Sarı, CHP'den ayrılarak başka partilere katılan belediye başkanlarının yeniden CHP'ye dönmek istemeleri durumunda, seçildikleri partinin oylarıyla göreve geldiklerini unutmamaları gerektiğini belirterek, "Sen Cumhuriyet Halk Partisi oylarıyla seçildin. Sen Özgür Özel ve arkadaşlarının oylarıyla seçilmedin. Cumhuriyet Halk Partisi oylarıyla seçildin." ifadelerini kullandı.

Antalya'da 2024 yerel seçimlerinden bu yana yaşanan değişimlere de değinen Sarı, CHP'nin kazandığı belediyelerden 3'ünün başkanının bağımsız kaldığını, 3'ünün Yeni Parti'ye, 6'sının ise AK Parti'ye katıldığını, 5 belediye başkanının da CHP'deki görevine devam ettiğini söyledi.

Bir gazetecinin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in partiden ihracına ilişkin bir çalışma olup olmadığını sorması üzerine Sarı, konuyu değerlendirdiklerini ve yargılama sürecini yakından takip ettiklerini belirtti.

Sarı, konunun aralık ayında düzenleyecekleri belediye başkanları toplantısında ele alınacağını bildirdi.

Partilerine yeniden katılmak isteyen belediye başkanlarıyla temas halinde olduklarını yineleyen Sarı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunlarla görüşüyoruz, zaten bizimle görüşüyorlar. Orada memnun olmayan arkadaşlarımız var ama biz arkadaşlarımızın hepsine 'Gelin, alacağız.' demiyoruz. Neticede biz de kendi değerlendirmelerimizi yapacağız. Yani otomatik olarak gelmek isteyen her belediye başkanı otomatik olarak geçecek diye bir kural yok. Biz de kendi yetkili kurullarımızda bu başkanın konumu, geçmişteki durumu, kendi paylaşımları, ahlaki tutumu ve süreçte aldığı tutumu değerlendireceğiz ama temaslar var, gelmek isteyen belediye başkanlarımız var. Önümüzdeki günlerde bu sürecin daha da hızlanacağını düşünüyorum."

Kaynak: AA