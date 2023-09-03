CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Perinaz Mahpeyker Yaman'ın danışman olarak atanmadığını açıkladı

CHP Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Perinaz Mahpeyker Yaman'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olarak atandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "4 Haziran tarihinden itibaren Genel Başkanımız tüm danışmanlarının görevini sona erdirmiştir. O tarihten sonra, MYK üyesi arkadaşlarımız tarafından da ifade edildiği gibi, medyada tartışılan ismin danışmanlığa atanması söz konusu değildir" ifadelerine yer verdi.