CHP Sözcüsü Deniz Yücel, HEDEP'in yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme kararına ilişkin açıklama yaptı

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, HEDEP'in yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme kararına ilişkin açıklama yaparak, Genel Başkanın yarınki grup toplantısında cevap vereceğini belirtti. Ayrıca, depremler ve Gazze'deki durum hakkında da konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Deniz Yücel, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (HEDEP) yerel seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla girme kararına ilişkin, "Genel Başkanımız yarınki grup toplantısında gerekli cevabı verecek" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclis (PM) toplantısı, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında genel merkezde gerçekleştirildi. MYK ve PM toplantılarına ilişkin basın açıklamasında bulunan CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Marmara Denizi'nde meydana gelen iki depreme değinerek, "Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yaşadığımız her deprem bize dirençli kentler tasarlamak konusunda çok az vaktimizin olduğunu ve bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini hatırlatıyor" diye konuştu.

Yücel, İsrail'in yaklaşık 2 aydır saldırı düzenlediği Gazze'de sivil ölümlerinin 15 bini geçtiğine dikkati çekerek, Türkiye ve diğer devletlerin meseleyi uluslararası bir insanlık sorunu olarak ele alması ve kalıcı barışı sağlamak için gerekli adımların atılması gerektiğini vurguladı. Antalya Manavgat'ta 3 günlük milletvekili kampını başarıyla tamamladıklarını belirten Yücel, kamp boyunca 38. Olağan Kurultay sonrasında yapılan çalışmalar ve yerel seçim stratejilerinin değerlendirildiği bir dizi toplantı yapıldığını kaydetti. Yücel, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugünkü PM toplantımızda 659 seçim çevresine esas olmak üzere 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak seçimlerde Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un 10., Siyasi Partiler Kanunu'nun 37. ve Tüzüğümüzün 55. maddeleri uyarınca tüm seçim çevrelerinde ve tüm seçim türlerinde aday saptamaya kaynak olmak üzere seçim çevrelerinin özelliklerine göre 'Örgüt Denetiminde Ön Seçim', 'Örgüt Denetiminde Basit Aday Yoklaması' ve 'Örgüt Denetiminde Genişletilmiş Aday Yoklaması' adıyla eğilim yoklaması yöntemlerinin kullanılmasına karar verilmiştir. Diğer seçim çevrelerinde de önümüzdeki haftalarda bu seçim bölgeleri belirlenecek ve haftadan haftaya bunların kararlarını aldıkça kamuoyuyla paylaşacağız."

"Kadın adayların tercih edilmesi yönünde bir irademiz var"

Öncelikle ön seçim dediklerini ve örgütlerine bu konuda yetki verdiklerini söyleyen Yücel, "Ön seçim yapılamayan yerlerde örgüt görüşleri doğrultusunda memnuniyet anketleriyle, aday profili belirleme süreçleriyle, aday adaylarının toplumsal karşılığını ölçerek çoklu adayların teke indirilmesi ve bunların içerisinden mümkün olduğu kadarıyla kadın adayların tercih edilmesi yönünde bir irademiz olduğunu paylaşmak istiyorum" dedi.

"Genel Başkanımız yarınki grup toplantısında gerekli cevabı verecek"

HEDEP'in MYK toplantısında 81 ilde kendi adayları ile seçime girme kararının sorulması üzerine Yücel, "Bu konu MYK gündemimizde yoktu. PM'de de görüşülmedi. Genel Başkanımız yarınki grup toplantısında gerekli cevabı verecek" şeklinde konuştu. - ANKARA