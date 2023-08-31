CHP Şarkışla İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi'nde Seyit Kayaoğlu yeniden seçildi

CHP Şarkışla İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Seyit Kayaoğlu yeniden göreve seçildi. Kongreye CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, CHP Gemerek İlçe Başkanı Ömür Soytürk, delegeler ve partililer katıldı. Seçime tek liste katılan mevcut başkan Seyit Kayaoğlu, göreve yeniden seçildi. Milletvekili Karasu, başkanı ve yeni yönetimi tebrik ederek, Şarkışla'yı, Sivas'ı ve Türkiye'yi ayağa kaldırmalarını istedi.