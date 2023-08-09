CHP Şanlıurfa İl Kadın Kolları, İstismar Davası Hakkında Soruşturma Açılan İl Milli Eğitim Müdürüne Tepki Gösterdi

CHP Şanlıurfa İl Kadın Kolları, Ensar Vakfı'na bağlı yurtlarda 45 çocuğa cinsel istismar davasında hakkında soruşturma açılan Asım Sultanoğlu'nun Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanmasına tepki göstererek, istifasını istedi. CHP Şanlıurfa İl Kadın Kolu Başkanı Şükran Güzel Zent, "Şanlıurfa'da, istismar suçlusu vakıf ve dernekleri savunan Asım Sultanoğlu gibi milli eğitim müdürü istemiyoruz! Çocuklarımızın emin ellerde olmasını istiyoruz. Tepki olarak, TBMM Genel Kurulu'nda CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal oturma eylemi yapmaktadır. Bizler de saat 16: 30 da burada demokrasi nöbetine başlayacağız. Şanlıurfalı hiçbir çocuğumuz geçmişi şaibeli olan bu il müdürünü hak etmiyor. Mevcut atama derhal durdurulmalıdır" dedi.

CHP Şanlıurfa İl Kadın Kolları, 2016'da Karaman'daki Ensar Vakfı'na bağlı yurtlarda 45 çocuğun cinsel istismara uğraması üzerine hakkında soruşturma açılan dönemin Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu'nun Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanmasını protesto etti.

CHP Şanlıurfa İl Kadın Kolları bugün bir basın açıklaması yaparak atama kararına tepki gösterdi. İl Kadın Kolları Başkanı Şükran Güzel Zent, açıklamada şunları ifade etti:

"ENSAR VAKFI'NDAKİ SKANDALLA İSMİNİN ANILMASINA KARŞIN, YARGIYA KARŞI KORUNAN ASIM SULTANOĞLU'NA AKP İKTİDARI, 'VAZGEÇİLMEZ MÜDÜR' MUAMELESİ YAPIYOR"

"Karaman'da 2016 yılında açığa çıkan Ensar Vakfı yurtlarındaki 45 çocuğa cinsel istismar skandalında dönemin İl Milli Eğitim Müdürü olan, 508 yıl hapis cezası alan 'sözde' öğretmen Muharrem Büyüktürk'le yurtlarda çekilmiş fotoğrafları bulunan, söz konusu olayda görevi ihmal ve kusurdan hakkında soruşturma başlatılan Asım Sultanoğlu, tepkilere rağmen Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürlüğü görevine getirildi. Şanlıurfa halkının, Karaman'daki tecavüz skandalında ağır ihmali bulunmasından dolayı cezalandırmak yerine ödül alır gibi Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine getirilen Asım Sultanoğlu'nun atama kararının derhal durdurulması talebi görmezden gelindi. Ensar Vakfı'ndaki skandalla isminin anılmasına karşın, yargıya karşı korunan Asım Sultanoğlu'na AKP iktidarı, 'Vazgeçilmez müdür' muamelesi yapıyor.

"ASIM SULTANOĞLU'NUN, ŞANLIURFA HALKININ TEPKİLERİNİ GÖRÜP HEMEN İSTİFA ETMESİ GEREKMEKTEDİR"

Karaman'da Ensar Vakfı'ndaki tecavüz skandalının ardından bakanlık emrine alınarak müfettiş sıfatıyla yoluna devam eden Asım Sultanoğlu'nun Kahramanmaraş'a, Bursa'ya ve Antalya'ya Milli Eğitim Müdürü olarak atanması gündeme gelmiş, ancak her üç kentte vatandaşların, sivil toplum kuruluşlarının tepkisi üzerine Sultanoğlu, amacına ulaşamamıştır. Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine getirilen Asım Sultanoğlu'nun, Şanlıurfa halkının tepkilerini görüp hemen istifa etmesi gerekmektedir. 45 çocuğa yönelik gerçekleştirilen cinsel istismar suçunda adı geçen ve ildeki çocukların aynı zamanda sorumluluğunu üstlenen bir devlet görevlisinin böylesi ağır bir suç karşısında hala aynı göreve devam ettirilmesindeki hukuki gerekçe nedir? Hakkında ciddi ithamlar bulunan Asım Sultanoğlu neden hala devlet görevine devam ettirilmektedir?

"ŞANLIURFA'DA, İSTİSMAR SUÇLUSU VAKIF VE DERNEKLERİ SAVUNAN ASIM SULTANOĞLU GİBİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ İSTEMİYORUZ"

Şanlıurfa'da, istismar suçlusu vakıf ve dernekleri savunan Asım Sultanoğlu gibi milli eğitim müdürü istemiyoruz! Çocuklarımızın emin ellerde olmasını istiyoruz. Bu yüzden Asım Sultanoğlu'nun Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürlüğü'ne getirilmesine tepki olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Genel Kurulu'nda CHP Şanlıurfa Milletvekili Sayın Mahmut Tanal oturma eylemi yapmaktadır. Bizler de saat 16: 30 da burada demokrasi nöbetine başlayacağız. Şanlıurfalı hiçbir çocuğumuz geçmişi şaibeli olan bu il müdürünü hak etmiyor. Mevcut atama derhal durdurulmalıdır."