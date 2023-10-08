CHP Samsun İl Başkanlığı Kongresinde Delege Kartı Tartışması

SAMSUN (İHA) – CHP Samsun İl Başkanlığı 38. Olağan Kongresi'nde delege kartı meselesi yüzünden gerginlik yaşandı. Başkan seçilen Mehmet Özdağ, "Biz CHP'de bir lider değişimi ihtiyacı olduğu kanaatindeyiz" dedi.

CHP Samsun İl Başkanlığı 38. Olağan Kongresi Atakum Belediyesi Vedat Türkali Eğitim, Sanat ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongrede mevcut Başkan Fatih Türkel, Mehmet Özdağ, Aylin Tat, Av. Dr. Tufan Akcagöz ve Av. Ali İzzet Kavtelek aday oldu. Kongrede kendisine ait olmayan delege kartını almak isteyen şahsa kartı vermeyen görevli ile başlayan tartışma sonrasında arbede çıktı. Salonda bulunan polis olaya müdahale etti. Araya giren polisler, kartı almak isteyen şahsı salondan çıkararak gerginliği yatıştırdı. Yaşanan gerginlik sonrası kongreye devam edildi.

Konuşmaların ardından oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda Mehmet Özdağ 204 oy alarak başkan seçilirken, Aylin Tat 133, Tufan Akcagöz 117, Fatih Türkel 102, Ali İzzet Kavtelek de 47 oy aldı.

"CHP için değişim kaçınılmaz"

CHP Samsun İl Başkanı seçilen Mehmet Özdağ yaptığı açıklamada, "Çok gururlu ve çok mutluyum. 5 adaylı bir yarıştan çıktık. Çok centilmen bir yarış oldu. Biz arkadaşlarımızla ve salonu dolduran 600 delegeyle birlikte çalışacağız. Biz de bu güç ve bu birliktelik varken yerel seçimlerde Samsun'da kasıp kavuracağız ortalığı. Büyük bir moral ve motivasyonla çalışmalara başlayacağız. Benimle birlikte adayların hepsi değişimi anlattılar. Biz CHP'de bir lider değişimi ihtiyacı olduğu kanaatindeyiz. Yola çıkacağımız arkadaşlarımızla bu yönde yürüyeceğiz. Seçmenin isteklerine tercüman olmak zorundayız. Tabanın taleplerini yukarı taşımak zorundayız. En büyük görevimiz bu. CHP için değişim kaçınılmaz" diye konuştu. - SAMSUN