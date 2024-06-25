CHP PM üyesinden olay iddia: Bahçeli'nin erken seçim talebi var ama tek bir şarta bağlı

31 Mart yerel seçimlerinden CHP'nin yüzde 37,7 ile birinci parti çıkması siyaset sahnesinde taşları yerinden oynattı. Seçimin ardından gerçekleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan-Özgür Özel görüşmeleri de değişimin mesajı olarak yorumlanırken erken seçim iddiaları da gündemdeki yerini koruyor.

CANLI YAYINA DAMGA VURAN İDDİA

Halk TV'de yayınlanan Gündem Özel programına konuk olan CHP PM üyesi Gamze Pamuk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim talebi olduğunu öne sürdü.

CHP PM üyesi Gamze Pamuk.

"MHP'Lİ KADROLAR TASFİYE EDİLİRSE ÇAĞRIDA BULANABİLİR"

MHP'li kaynaklarından böyle bir bilgiye eriştiğini aktaran Pamuk "Bana bunu aktaran kaynaklarım bunu bir şarta bağladı. İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nda bir değişim olursa, oradaki MHP'li kadrolar tasfiye edilirse Devlet Bey erken seçim çağrısında bulunabilir" ifadelerini kullandı.