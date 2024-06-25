Üye Girişi
Haberler

CHP PM üyesinden olay iddia: Bahçeli'nin erken seçim talebi var ama tek bir şarta bağlı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'nin birinci çıktığı 31 Mart yerel seçimleri sonrası gündemdeki yerini koruyan erken seçim iddialarını köpürten bir açıklama geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim talebi olduğunu öne süren CHP PM üyesi Gamze Pamuk, "Bana bunu aktaran MHP kaynaklarım bunu bir şarta bağladı. İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nda bir değişim olursa, oradaki MHP'li kadrolar tasfiye edilirse Devlet bey erken seçim çağrısında bulunabilir" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinden CHP'nin yüzde 37,7 ile birinci parti çıkması siyaset sahnesinde taşları yerinden oynattı. Seçimin ardından gerçekleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan-Özgür Özel görüşmeleri de değişimin mesajı olarak yorumlanırken erken seçim iddiaları da gündemdeki yerini koruyor.

CANLI YAYINA DAMGA VURAN İDDİA

Halk TV'de yayınlanan Gündem Özel programına konuk olan CHP PM üyesi Gamze Pamuk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim talebi olduğunu öne sürdü.

CHP PM üyesinden olay iddia: Bahçeli'nin erken seçim talebi var ama tek bir şarta bağlıCHP PM üyesi Gamze Pamuk.

"MHP'Lİ KADROLAR TASFİYE EDİLİRSE ÇAĞRIDA BULANABİLİR"

MHP'li kaynaklarından böyle bir bilgiye eriştiğini aktaran Pamuk "Bana bunu aktaran kaynaklarım bunu bir şarta bağladı. İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nda bir değişim olursa, oradaki MHP'li kadrolar tasfiye edilirse Devlet Bey erken seçim çağrısında bulunabilir" ifadelerini kullandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

İçişleri Bakanlığı Adalet Bakanlığı Devlet Bahçeli MHP Politika Güncel Haberler

Bomba iddia: Asgari ücrete temmuz ayında yüzde 15'lik ara zam geliyor

Bomba iddia: Asgari ücrete temmuz ayında yüzde 15'lik ara zam geliyor

 Parti grubunda oturarak konuşan Bahçeli, önündeki metni okurken takılıp kaldı

Parti grubunda oturarak konuşan Bahçeli, önündeki metni okurken takılıp kaldı

 Sahaya girip Ronaldo ile fotoğraf çektirmişti! UEFA'dan minik Berat'a görülmemiş ceza

Sahaya girip Ronaldo ile fotoğraf çektirmişti! UEFA'dan minik Berat'a görülmemiş ceza

 AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti
500

Yorumlar (1)

Safe Safer:

Yaw işiniz gücünüz fitne

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title