CHP Parti Meclisi'nde tansiyon yükseldi, Grup Başkanvekili Başarır toplantıyı terk etti

CHP Parti Meclisi toplantısında, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile Mersin Milletvekili Ufuk Çakır arasında Mezitli Belediye Başkan adayı üzerinden kavga çıktı. Taraflardan biri diğerine, "Yeter ulan" diye bağırırken, sesler genel merkez binasının içinde de duyuldu. Tartışmanın ardından Ali Mahir Başarır toplantıyı terk etti.

CHP'DE ADAY BELİRLEME MESAİSİ

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimler için belediye başkan adaylarını açıklamaya devam eden CHP'de MYK bir kez daha toplandı. Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlık ettiği toplantı 6 saat sürerken, belirlenen belediye başkan adayları Parti Meclisi'ne (PM) sunuldu.

BAŞARIR İLE MERSİN MİLLETVEKİLİ BİRBİRİNE GİRDİ

Saat 20.30 sıralarında başlayan Parti Meclisi toplantısında tansiyon yükseldi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile Mersin Milletvekili Ufuk Çakır arasında, Mezitli Belediye Başkan adayı üzerinden tartışma çıktı. Kavga toplantı odası dışına çıktı.

Ali Mahir Başarır

"YETER ULAN"

Genel Merkez binası içinde bağrışma sesleri duyuldu. Taraflardan birinin diğerine "Yeter ulan" diye bağırdığı duyulurken, tartışmanın ardından Ali Mahir Başarır'ın PM toplantısını terk ettiği öğrenildi.