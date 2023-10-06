CHP Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Coşkun: Vatandaşa dokunan, insan odaklı bir belediyecilik anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz

CHP Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Coşkun, Denizli'de basın mensuplarıyla bir araya gelerek, Pamukkale'nin sorunlarını ve üst yapı çalışmalarını paylaştı. Coşkun, vatandaşların yaşadığı sorunları ve beklentilerini dikkate alarak, insan odaklı bir belediyecilik anlayışıyla çalışacaklarını belirtti.

Başkan Coşkun: "İnsan odaklı bir belediyecilik için var gücümüzle çalışıyoruz"

CHP Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Coşkun:

"Sorun tespiti aşamasında, projelerimizi de ortaya koyuyoruz"

DENİZLİ - CHP Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Coşkun, "Vatandaşa dokunan, insan odaklı, derman belediyecilik anlayışı ile yönetilen bir Pamukkale için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Coşkun, Denizli Gazeteciler Cemiyeti İlyas Haytan Toplantı Salonu'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. "Pamukkale'nin mahalle mahalle röntgenini çekeceğiz" diyerek yola çıkan Başkan Coşkun, göreve başladığı günden bu yana vatandaşlardan edindiği izlenimlerini ve mahallelerde devam eden üst yapı çalışmalarıyla ilgili tespitlerini kamuoyuyla paylaştı.

Pamukkale'nin turizm, ekonomi ve eğitim olarak çok önemli bir konuma ulaştığına işaret eden CHP İlçe Başkanı Uğur Coşkun, "21. yüzyılda yapılabilecek en kolay çalışmalardan bir tanesi altyapı ve üstyapı çalışmaları. Bunun için Einstain olmaya gerek yok. Ciddi bir programlama ve planlama ile bu iş kimse mağdur edilmeden yapılabilir. Asmalıevler, Kayıhan, Hürriyet ve Cumhuriyet mahallelerindeki yaşanan sorunları yerinde gördük. Bu yapılan işe hizmet demek mümkün değil. Yıllardır devam eden, üzeri kapanmayan alt yapı ve üst yapı çalışmalarının yaşamda büyük bir engel teşkil ediyor. Vatandaşlarımız yazın toz, kışın çamur çilesinden kurtulamayan bir Pamukkale'de yaşamaya çalışıyor. Bir düşünün, 2 yıldır evinizin balkonunda çay içemiyorsunuz. Ailenizle bir Pazar kahvaltısı yapamıyorsunuz. Yazın sıcağında pencerelerinizi açamıyorsunuz. Balkona çamaşırınızı asamıyorsunuz. Orada yaşayan engelli bir birey olduğunuzu düşünün. Engelleri ortadan kaldırmanız gerekirken, engelin üzerine engel koyan bir anlayışla yönetiliyoruz" diye konuştu.

"Anlayışın değişmesine ihtiyaç var"

Yaklaşan yerel seçimler öncesinde kulislerle dolaşan aday isimleri gündemine de değinen Başkan Uğur Coşkun, "Biz hep isimleri tartışıyoruz. CHP'nin adayı kim olursa iyi olur? AKP'nin adayı kim olacak? Pamukkale'de bir anlayışın değişmesine ihtiyaç var! Kişilerin değişmesinden herhangi bir farklı sonuç çıkmadığını biz Pamukkale'de yaşadık. Sosyal demokrat bir belediye anlayışının Pamukkale'ye egemen olması gerekiyor. Halkımızda da bununla ilgili talebi görüyoruz. Sürekli mahallelerde vatandaşlarla bir araya geliyoruz. Sorun tespiti aşamasında, projelerimizi de ortaya koyuyoruz. Vatandaşa dokunan, insan odaklı, derman belediyecilik anlayışı ile yönetilen bir Pamukkale için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.