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Aracı polisin üzerine süren CHP otobüsünün şoförüne ev hapsi

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CHP heyetinin bulunduğu otobüsü kullanırken "dur" ihtarına uymayarak otobüsü polisin üzerine süren şoför G.G.'ye 'yurt dışına çıkış yasağı' ile birlikte ev hapsi cezası verildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabı üzerinden parti genel merkezinde çalışan otobüs şoförünün tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği bilgisini paylaştı.

EV HAPSİYLE SERBEST BIRAKILDI

Bulut, paylaşımında "İyice zıvanadan çıktılar. Genel Merkezimizin emektar otobüs şoförü Gökhan kardeşimizi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etmişler. Suçu, 23 Nisan'da milletvekillerimizi 1. Meclis'e götürmesi. Biraz insaf, biraz akıl, biraz vicdan. Çekin ellerinizi emekçilerden!" ifadelerini kullandı. Bulut, yaptığı ikinci paylaşımda ise "Gökhan kardeşimiz, ev hapsiyle serbest bırakıldı. Geçmiş olsun" dedi.

CHP otobüsünün şoförüne ev hapsi cezası verildi

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Başsavcılıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "23 Mayıs 2025 Tarihinde sevk ve idaresindeki otobüsle görevli polis memurlarının dur ihtarına uymayarak otobüsü üzerine süren şüpheli G.G., Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilmiş, yapılan sorgusu sonucunda şüpheli hakkında Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'zincirleme şekilde görevli memura mukavemet' suçundan yurt dışına çıkış yasağı ile birlikte konutu terk etmeme tedbiri uygulanmıştır" denildi.

CHP otobüsünün şoförüne ev hapsi cezası verildi

OTOBÜSÜ POLİSLERİN ÜZERİNE SÜRDÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Ayrıca, Gökhan G.'nin kullandığı otobüsü polis memurlarının üzerine sürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Aracı polisin üzerine süren CHP otobüsünün şoförüne ev hapsi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSelim Demir:

ülkemizde beka cehape beka sorunu

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Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

Ne ev hapsi be. Direkt cezaevine ve o otobüsün içinde polisi ez talimatı vereninde cezaevine sokulması lazımdı.

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