CHP'de MYK belli oldu! Kılıçdaroğlu'na yakın isim de listede

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 21. Olağanüstü Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) üyelerinin belli olmasının ardından yeni PM'nin ilk toplantısı partinin genel merkezinde başladı.

CHP lideri Özel'in yanına Parti Meclisinin en genç üyeleri Berkay Gezgin ve Berna Özgül oturdu. Aynı zamanda Ekrem İmamoğlu'nun "Her şey çok güzel olacak" sloganının mimarı olan Berkay Gezgin, Saraçhane'de düzenlenen mitingden evine dönerken gözaltına alınmış, 2 gün önce tahliye edilmişti. Berna Özgül ise trafikte öldürülen motokurye Samet Özgül'ün kardeşi olarak biliniyor.

MYK ÜYELERİ BELLİ OLDU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında yapılan PM toplantısında Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri belirlendi. Listede eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın Namık Tan ve Mehmet Necati Yağcı ilk kez yer aldı.

Yeni dönemde Volkan Demir'in yerine Necati Yağcı, İlhan Uzgel'in yerine Namık Tan MYK'da yer alacak. Yağcı, ticaret bakanlığından; Tan ise dışişleri bakanlığından sorumlu genel başkan yardımcılığı yapacak.

İŞTE YENİ MYK LİSTESİ

"Selin Sayek Böke, Ensar Aytekin, Gül Çiftci Binici, Özgür Karabat, Gökan Zeybek, Burhanettin Bulut, Deniz Yücel, Gökçe Gökçen, Aylin Nazlıkaya, Gamze Taşcıer, Namık Tan, Deniz Yavuzyılmaz, Sevgi Kılıç, Yalçın Karatepe, Murat Bakan, Gülşah Deniz Atalar, Suat Özçağdaş, Yankı Bağcıoğlu, Zeliha Aksaz Şahbaz, Pınar Uzun Okakın, Erhan Adem, Mehmet Necati Yağcı, Ulaş Karasu."