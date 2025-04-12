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CHP'de MYK belli oldu! Kılıçdaroğlu'na yakın isim de listede

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CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı sonrası belirlenen Parti Meclisi üyeleri, genel merkezde ilk toplantısını gerçekleştirdi. Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin belirlendiği toplantıda, Parti Meclisi'nin en genç üyeleri Berkay Gezgin ve Berna Özgül, Özel'in yanına oturdu. PM toplantısında MYK üyeleri belirlendi. Kılıçdaroğlu'na yakın Namık Tan ve Mehmet Necati Yağcı, MYK'ye giren yeni isimler oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 21. Olağanüstü Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) üyelerinin belli olmasının ardından yeni PM'nin ilk toplantısı partinin genel merkezinde başladı.

CHP lideri Özel'in yanına Parti Meclisinin en genç üyeleri Berkay Gezgin ve Berna Özgül oturdu. Aynı zamanda Ekrem İmamoğlu'nun "Her şey çok güzel olacak" sloganının mimarı olan Berkay Gezgin, Saraçhane'de düzenlenen mitingden evine dönerken gözaltına alınmış, 2 gün önce tahliye edilmişti. Berna Özgül ise trafikte öldürülen motokurye Samet Özgül'ün kardeşi olarak biliniyor.

MYK ÜYELERİ BELLİ OLDU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında yapılan PM toplantısında Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri belirlendi. Listede eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın Namık Tan ve Mehmet Necati Yağcı ilk kez yer aldı.

Yeni dönemde Volkan Demir'in yerine Necati Yağcı, İlhan Uzgel'in yerine Namık Tan MYK'da yer alacak. Yağcı, ticaret bakanlığından; Tan ise dışişleri bakanlığından sorumlu genel başkan yardımcılığı yapacak.

İŞTE YENİ MYK LİSTESİ

"Selin Sayek Böke, Ensar Aytekin, Gül Çiftci Binici, Özgür Karabat, Gökan Zeybek, Burhanettin Bulut, Deniz Yücel, Gökçe Gökçen, Aylin Nazlıkaya, Gamze Taşcıer, Namık Tan, Deniz Yavuzyılmaz, Sevgi Kılıç, Yalçın Karatepe, Murat Bakan, Gülşah Deniz Atalar, Suat Özçağdaş, Yankı Bağcıoğlu, Zeliha Aksaz Şahbaz, Pınar Uzun Okakın, Erhan Adem, Mehmet Necati Yağcı, Ulaş Karasu."

CHP'de MYK belli oldu

CHP'de MYK belli oldu

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CHP'de MYK belli oldu! Kılıçdaroğlu'na yakın isim de listede
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (19)

Haber YorumlarıMUSTAFA GÜL:

CHP son zamanlarda sadece kaos ile gündem de. Eğer bir seçim kazanırsa tamamen karşı tarafın kaybetmesi olacak. Bu CHP mantıklı bir seçmen karşısında oy arttırması mümkün değil.

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Haber YorumlarıÇengelköylü:

SOKAKTAN TOPLADIĞI ÇOLUK ÇOCUKLAMI SURLARIN DİBİNDE YATAN EVSİZLERİDE TOPLASAYDINIZ 2 ŞİŞE ŞARABA PARTİYİ YÖNETİRLER

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Haber YorumlarıÇengelköylü:

ÇOLUK ÇOCUK PARTİSİ OLMUŞ BU KAFAYLAMI HERŞEY GÜZEL OLACAK

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Haber YorumlarıÇengelköylü:

TOPLADIĞIN ÇOCUKLARIN DEDESİ 70 YILLARDA CHP İKTİDARINDA YARIM KİLO TOZ ŞEKERE MUHTAÇTI O ÇOCUKLARIN BABALARI MUM IŞIĞINDA BÜYÜDÜ BUNLARI ANLATSANIZA

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Firsat bulamadilar firsat yoksa siyasal islamci kuzu postuna sarilmis kurtlar laikligi kaldiracak din devleti kuracaklardi bunu basaramamalarinin sebebi halkta o destegi goremediler her alana yoklama cekiyorlar fakat bakiyorlar ki asla yeter destek yok cesaret edemiyorlar bunun haizmsizligi ile demokrasi adi altinda laikligin tum alanlarini din istismari ile yipratip tabanlarini rahatlatiyorlar halk destegi asla yok hazmedemiyorlar ve tukenme surecine girdiler

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Haber YorumlarıSelim Demir:

A takımı arsız hırsız takımı olmuş

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Haber YorumlarıAli Desidero:

Bu ülkenin CHP, MHP, AKP ve DEM'den sonra da 65 yaş üstü siyasilerden kurtulması lazım ki düzlüğe çıksın, Ali Babacan gibi aklı selim siyasiler ülkeyi yönetsin

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Haber YorumlarıFatih Kara:

İBB soruşturmasından tanıdık olarak Özgür Karabat'ı gördüm başka kim var?

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Haber YorumlarıShef :

Kılıçdaroğlu’na dolaylı olarak bir nevi rüşvet verilmiş, aday olmaması için. CHP mutlaka bir patlak verecek. Herkesi içlerine aldılar, bir Yavaş’ı kabullenemediler geçmişinden dolayı.

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Haber YorumlarıSalih Kandıralı:

Kılıçoğlu kim

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