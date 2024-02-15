CHP'nin seçim şarkısında Hatay adayı Lütfü Savaş'a yer verilmedi.

Türkiye'nin kilitlendiği 31 Mart yerel seçimleri iyiden iyiye yaklaşırken, Cumhuriyet Halk Partisi de seçim şarkısını yayınladı. "İşimiz gücümüz Türkiye!" notuyla paylaşılan şarkının klibinde CHP'li büyükşehir belediye başkanları ve adaylarına yer verildi.

KLİPTE ÖZGÜR ÖZEL, 14 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARI İLE BİRLİKTE YÜRÜDÜ

Videoda Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın yanı sıra Eskişehir adayı Ayşe Ünlüce, Tekirdağ adayı Candar Yüceer, Aydın adayı Özlem Çerçioğlu ve İzmir adayı Cemil Tugay'ın özel tanıtımları yapılırken, Özgür Özel ile 14 büyükşehir başkan adayı birlikte yürürken görülüyor.

LÜTFÜ SAVAŞ'A YER VERİLMEDİ

Açıklamasından itibaren adaylığı tartışmalara neden olan ve tepki çeken Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş'ın tanıtımda ve Özel ile birlikte yer verilmedi.

NE OLMUŞTU?

6 Şubat depremlerindeki büyük yıkım nedeniyle eleştirilen Lütfü Savaş'ın Hatay'dan yeniden aday gösterilmesi tepki ile karşılanmıştı. Savaş'a yönelik tepkilerin ardından CHP'nin yeni bir aday arayışına girmesi ve Savaş'ı adaylık çekmesi gündeme gelmişti.

Lütfü Savaş

CHP lideri Özgür Özel, son açıklamasında "Savaş'a alternatifi anketlerde görürsem adayı değiştiririm. Ama daha iyi bir alternatif üretemeden bir şey söylemek zor. Bir ölçüm daha yapılacak" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Haluk Levent de Hatay adaylığı için kendisine teklif geldiğini ancak kabul etmediğini duyurmuştu.