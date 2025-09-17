CHP'nin Olağanüstü Kurultay İtirazı Reddedildi

Çankaya İlçe Seçim Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) bazı delegelerinin pazar günü yapılmak istenen 22. Olağanüstü Kurultay'a ilişkin itirazlarını reddetti.

CHP Büyük Kurultay delegelerinin bazıları, partinin 21 Eylül Pazar günü yapmak istediği 22. Olağanüstü Kurultay'a ilişkin Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. Yapılan itiraz İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildi. - ANKARA