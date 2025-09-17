Haberler

CHP'nin Olağanüstü Kurultay İtirazı Reddedildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankaya İlçe Seçim Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 21 Eylül Pazar günü düzenlemek istediği 22. Olağanüstü Kurultay'a ilişkin itirazlarını reddetti.

Çankaya İlçe Seçim Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) bazı delegelerinin pazar günü yapılmak istenen 22. Olağanüstü Kurultay'a ilişkin itirazlarını reddetti.

CHP Büyük Kurultay delegelerinin bazıları, partinin 21 Eylül Pazar günü yapmak istediği 22. Olağanüstü Kurultay'a ilişkin Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. Yapılan itiraz İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Yoğun bakımda tedavi gören Ufuk Özkan hakkında şaşırtan iddia

Yoğun bakımdaki Ufuk Özkan hakkında üzen iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 kişinin öldürüldüğü pusuda korkunç detaylar! Resmen insan avı yapmışlar

4 kişinin öldürüldüğü pusuda korkunç detay! Resmen insan avı yapmışlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.