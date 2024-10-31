CHP'nin Esenyurt'taki halk buluşmasına katılmayan 3 belediye başkanı

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in, dün sabah saatlerinde gözaltına alınmasının ardından tutuklanması ve ardından yerine kayyım atanması sonrası CHP, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda belediye başkanları ve milletvekillerinin de katıldığı bir halk buluşması gerçekleştirdi.

ÜÇ BELEDİYE BAŞKANI KATILMADI

Partililer Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'na akın ederken polis meydanda yoğun güvenlik önlemleri aldı. Gözlerin çevrildiği buluşmaya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal katılmaması dikkat çekti.

İMAMOĞLU: İKTİDAR HUKUKUN AKIŞINI TERSİNE ÇEVİRMİŞTİR

Halk buluşmasında söz alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ahmet Özer başkanımız ile varmış gibi gösterilmek istenen terör örgütü ilişkisinin iddialarına baktım. Hukukçularımızdan özür diliyorum ama o iddianameyi yazanın derhal psikiyatriste gitmesi lazım. Ahmet Özer başkanımıza atılan iftiradır. Birileri onun hakkında 'çözüm süreci'ne katkı sunabilir diye düşündüğü için Ahmet Özer başkanımızı terörist kabul edeceksek o süreci zamanında başlatan yetkilileri, kamu görevlilerini ne yapacağız? İktidar hukukun akışını tersine çevirmiştir. Seçimlerde bükemediğiniz bileği yasaklar, tutuklamalar ve kayyumlarla bir milim bile eğemeyeceksiniz." dedi.

CHP'DEN ZİYARET VE GRUP TOPLANTISI KARARI

Öte yandan CHP heyeti yarın Ahmet Özer'i Silivri'de ziyaret edecek ve grup toplantısını da Silivri'de yapacak.