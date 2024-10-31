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CHP'nin Esenyurt'taki halk buluşmasına katılmayan 3 belediye başkanı

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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in PKK terör örgütüne üye olduğu suçlamasıyla tutuklanması ve yerine kayyum atanması sonrası CHP, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda halk buluşması gerçekleştirdi. Buluşmaya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal katılmadı.

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in, dün sabah saatlerinde gözaltına alınmasının ardından tutuklanması ve ardından yerine kayyım atanması sonrası CHP, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda belediye başkanları ve milletvekillerinin de katıldığı bir halk buluşması gerçekleştirdi.

ÜÇ BELEDİYE BAŞKANI KATILMADI

Partililer Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'na akın ederken polis meydanda yoğun güvenlik önlemleri aldı. Gözlerin çevrildiği buluşmaya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal katılmaması dikkat çekti.

İMAMOĞLU: İKTİDAR HUKUKUN AKIŞINI TERSİNE ÇEVİRMİŞTİR

Halk buluşmasında söz alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ahmet Özer başkanımız ile varmış gibi gösterilmek istenen terör örgütü ilişkisinin iddialarına baktım. Hukukçularımızdan özür diliyorum ama o iddianameyi yazanın derhal psikiyatriste gitmesi lazım. Ahmet Özer başkanımıza atılan iftiradır. Birileri onun hakkında 'çözüm süreci'ne katkı sunabilir diye düşündüğü için Ahmet Özer başkanımızı terörist kabul edeceksek o süreci zamanında başlatan yetkilileri, kamu görevlilerini ne yapacağız? İktidar hukukun akışını tersine çevirmiştir. Seçimlerde bükemediğiniz bileği yasaklar, tutuklamalar ve kayyumlarla bir milim bile eğemeyeceksiniz." dedi.

CHP'DEN ZİYARET VE GRUP TOPLANTISI KARARI

Öte yandan CHP heyeti yarın Ahmet Özer'i Silivri'de ziyaret edecek ve grup toplantısını da Silivri'de yapacak.

CHP'nin Esenyurt'taki halk buluşmasına katılmayan 3 belediye başkanı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (52)

Haber YorumlarıEğri otur doğru konuş:

Sırf partimizin adayı diye teröristi kollamak , vatan hainine arka çıkmak nasıl bir akıl tutulmasıdır ? Yazık chp seçmenine ,hainlerle iş tutanlara oy veriyor

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Başkanım Akp’yle birlik olunmaz mücadele edilir sonuna kadar yanınızdayız

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Haber YorumlarıBülent Seçer:

Teröre destek veren belediye başkanına destek mitingine katılmayanlar gerçek CHP’liler vatanseverler Atatürk’ün yolundan gidenlerdir bence…

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Haber YorumlarıBold Pilot:

Ekrem imamoglu artik benim icin bitmistir.. akepeliler heveslenip sakın yorum yapmasin !!! Bundan sonra umit ozdagciyim

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Haber YorumlarıMerxas:

ne mutlu iradesine sahip çıkanlara halkın önünde kimse duramaz biji azadi

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Akilli olanlar adaletin yerine gelmesini bekler..sonuc almadan ortamında dolanmaya gerek yok diye düşünmeliler. Hükümet ööğ , pis vs deneyle hu işler yürümüyor. Isinize bakınız. hala diyorsunuz ki biz muhalefet olarak işimizi yaoiyi4uz. Çok haklısınız sizde ne yapacaginizi bilemiyorsunuz. Baya uzun yıllardır hükümette olmayınca. CHP geldiği nokta budur işte. Herşeyin başı sabor ve güvendir. Sabredip adalete ve Türk Mahkemelerine güven duymayı öğrenmek gerek. Saygılarımla.

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Haber YorumlarıMustafa Kocak:

Kim bu la chp başkanı yokmuda bu konuşuyor bunun bir korkusu var ama ne yakında çıkar

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Haber YorumlarıSemih Tanrıver:

şakamı bu bunlar varya 5 kuruşa herşeyini satar :)

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Haber YorumlarıTuran Şahin:

pkk ile masaya oturmak,anlaşmak ne anlama geliyor,vatandaş olarak bunu devlete sormak hakkımız değilmi,

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Haber YorumlarıMehmet Arı:

umarım gerçekten Türkiye için katilmamislardir başka nedenlerden degil

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