CHP'nin Esenyurt adayı Ahmet Özer: Kent uzlaşısının adayı olarak ortaya çıktım, DEM Parti bu ülkenin barışı için teminattır

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İstanbul Esenyurt Belediye Başkan adayı Ahmet Özer, katıldığı bir televizyon canlı yayınında "Kent uzlaşısının adayı olarak ortaya çıktım. Öneri bana İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi. DEM Parti bu ülkenin barışı için teminattır." ifadelerini kullandı.

CHP, yerel seçimlerde İstanbul'un Güngören ve Esenyurt ilçelerinde gösterdiği belediye başkan adaylarını sağlık sorunlarını gerekçe göstererek adaylıktan çekmişti. CHP tarafından Esenyurt'a Ahmet Özer, Güngören'e ise Yüksel Yalçın belediye başkan adayı olarak atanmıştı. Özellikle DEM Parti'ye yakınlığıyla bilinen Ahmet Özer'in Esenyurt'tan aday olması, CHP-DEM Parti ittifakı olarak yorumlanmıştı.

"KENT UZLAŞISININ ADAYI OLARAK ORTAYA ÇIKTIM"

Bugün KRT ekranlarında bir canlı yayına konuk olan CHP Esenyurt Belediye Başkan adayı Ahmet Özer, adaylık süreci ve DEM Parti ile ilgili dikkat çeken ifadelere imza atarak, "Kent uzlaşısının adayı olarak ortaya çıktım. Öneri bana İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi." dedi.

"DEM PARTİ BU ÜLKENİN BARIŞI İÇİN TEMİNATTIR"

Ahmet Özer, konuşmasının devamında, "DEM de AK Parti ve MHP gibi anayasa ve yasalara göre kurulmuş bir partidir. DEM Parti bu ülkenin barışı için teminattır." ifadelerini kullandı.

AHMET ÖZER KİMDİR?

Prof. Dr. Ahmet Özer, 1960'ta Van'da doğdu. İlk, orta öğrenimini Van'da, lise eğitimini Diyarbakır'da bitirdi. 1986'da Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden birincilikle mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi'nde sosyoloji alanında, ODTÜ'de ise "Bilim ve Siyaset Felsefesi" alanında olmak üzere 2 master yaptı. 1999'da doçent oldu, daha sonra ise profesör oldu.

Ahmet Özer

Kan davası, Güneydoğu'nun sosyo-ekonomik yapısı, İsrail'deki Kibutz ve Moşhavlar ile GAP Bölgesi'nin karşılaştırılması, bölgenin geleneksel yapısı ve kalkınma süreci, bölgedeki yerel yönetimlerle ilgili çalışmalar yaptı.