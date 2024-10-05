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CHP'nin Erken Seçim Beklentisi Güçleniyor

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, halka yönelik erken seçim beklentisini daha güçlü dile getireceklerini açıkladı. Partinin Anadolu'da gerçekleştireceği mitinglerle halkın sorunlarına odaklanılacağı ifade edildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, "Erken seçim beklentisi konusunda halkın talebini daha güçlü bir sesle dile getireceğiz." dedi.

Aytekin, partisinin Bilecik İl Başkanlığında düzenlenen "Marmara Bölgesi İl Başkanları Toplantısı" öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 81 ilin başkanlarıyla zaman zaman bölge toplantıları gerçekleştirerek bölge sorunlarını, örgütün işleyişini, yerel ve ülke gündemini değerlendirerek yol haritası belirlemeye çalıştıklarını söyledi.

CHP'nin, 31 Mart seçimlerinden sonra halkın gündemine dönen, halkın sorun, ihtiyaç ve beklentilerini öncelik haline getiren bir parti olduğunu belirten Aytekin, şöyle devam etti:

"Partimiz işçi, çiftçi, köylü, emekli ve işsiz gibi toplumun çeşitli kesimlerinin sorunlarını tematik mitingler aracılığıyla dile getirmeye devam ediyor. 31 Mart seçim sonuçlarında elde ettiği birinciliğini, Türkiye'de yapılan çeşitli anket ve ölçümlerde de sürdürmeye devam eden bir siyasi parti olarak konumunu korudu. Aynı doğrultuda ilerlemeye devam ediyor. 1-1,5 aylık süreçte ise biraz içe döndük; parti tüzüğümüzü güncelledik, örgütümüzün beklenti ve ihtiyaçlarını tüzük kurultayında ele aldık. Cumhuriyet Halk Partisinin bu tüzük kurultayı hakkında bazı çevrelerin 'kavga edecekler, birbirlerine düşecekler, uzlaşamayacaklar, anlaşamayacaklar' gibi beklentileri vardı ancak başta 81 il başkanımız olmak üzere örgütümüz bu beklentileri boşa çıkardı. Partimizin tarihinde ilk defa 81 il başkanının tüzük taslağı üzerinde oy birliği sağladığı bir kurultay gerçekleşti."

Aytekin, TBMM'nin yeni yasama yılının 1 Ekim'de başladığını hatırlattı.

Parti olarak halkın beklentilerine hızla yanıt vermeye devam edeceklerini anlatan Aytekin, "Sayın Genel Başkan'ımız, Türkiye'nin farklı illerinde düzenleyeceği mitinglerle halkın sorunlarını dile getirmeye devam edecek. Erken seçim beklentisi konusunda halkın talebini daha güçlü bir sesle dile getireceğiz. Son yapılan anketlere göre, ana muhalefet partisinin erken seçim talep etmesi son derece doğal ancak biz bu talebi sadece kendimiz için değil, halkın beklentilerine dayanarak dile getiriyoruz." diye konuştu.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ile Marmara Bölgesi'nden CHP'li il başkanları ve partililer katıldı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Politika

Ensar Aytekin bilecik

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