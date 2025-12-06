Haberler

CHP'nin cezaevindeki belediye başkanı, acilen hastaneye kaldırıldı

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP'li Muhittin Böcek'in hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kaldığı cezaevinden hastaneye kaldırıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan CHP'li Eski Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e ilişkin kritik bir gelişme yaşandı.

MUHİTTİN BÖCEK HASTANEYE KALDIRILDI

Böcek kaldığı cezaevinden hastaneye kaldırıldı. Böcek'in avukatları yaptığı açıklamada, "63 yaşında, çok sayıda kronik hastalığı bulunan ve günde 22 farklı ilaç kullanmak zorunda olan Antalya Büyükşehir Belediye başkanı Muhittin Böcek, yaşamını tehdit eden ciddi sağlık sorunları nedeniyle bu gece acil olarak hastaneye kaldırılmıştır" dedi.

NE OLMUŞTU?

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. 5 Temmuz'da gözaltına alınmış, Böcek'in oğlu şüpheli Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Z.K. ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Muhittin Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMesut Sahin:

Yalan söylüyor.. Hastane bahanesi ile çıkmak istiyor. Tam bir soytarı bunlar. Yalana bak 22 ilaç içiyormuş...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
