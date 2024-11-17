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CHP'nin 'Adalet Buluşmaları' Muğla'da Devam Etti

CHP'nin 'Adalet Buluşmaları' Muğla'da Devam Etti
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CHP Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından düzenlenen 'Adalet Buluşmaları' etkinliğinin ikincisi Muğla'da yapıldı. 'Çevre, Ormanların Korunması ve Anayasa' konulu panelde konuşan Gökçe Gökçen, etkinliğin Türkiye'nin 7 bölgesinde sürdürüleceğini belirtti.

CHP Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından organize edilen "Adalet Buluşmaları"nın ikincisi Muğla'da yapıldı.

Buluşmaların ikinci etkinliği olan " Çevre, Ormanların Korunması ve Anayasa" paneli, Menteşe ilçesindeki Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde düzenlendi.

Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, panelde yaptığı konuşmada, buluşmaların ilkini dün İzmir'de gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Panelde söylenen her şeyin raporlanacağını anlatan Gökçen, bugün sonuç bildirgesi paylaşılacağını belirtti.

CHP'nin 4-9 Eylül'de 2. Yüzyıl Değişim Kurultayı'nı gerçekleştirdiğini hatırlatan Gökçen, şunları kaydetti:

"Parti programımızı oluştururken kurultay delegelerimiz süreci katılımcı bir şekilde tarif etmemizi, ülkemizin 7 bölgesinden tüm vatandaşlarımızı sürece dahil ederek parti programı çıkarmamızı istedi. Dolayısıyla bu programın yalnızca masa başında yazılan bir akademik metin olmanın ötesinde yaşayan bir metin olmasını istediler. Bu yüzden herkes tarafından sahiplenen belge olması amaçlanıyor. Biz de bu kapsamda Türkiye'nin 7 bölgesinde buluşmalarımızı gerçekleştireceğiz."

"Çevre" başlığı için Muğla'yı seçmelerinin önemli sebepleri olduğunu vurgulayan Gökçen, CHP'nin Türkiye'nin geleceğinde ormanların nasıl korunduğunu, çevrenin ve sokak hayvanlarının nasıl korunacağını ve insan hayatının nasıl nitelikli şekilde korunacağını her yerde konuşacağını belirtti.

Gökçen, bütün olumsuzluklara rağmen önlerinde umut dolu gelecek bulunduğuna işaret ederek, "Bizde bu umudu sizlerin mücadelesinde buluyoruz. Aslında umudu birbirimizde buluyoruz." dedi.

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun ve Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP İl Başkanı Zekican Balcı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal'ın da konuşma yaptığı panelde, katılımcılar ve çevre örgütleri görüşlerini paylaştı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Politika
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