CHP'nin 38. Olağan Kurultayında PM ve YDK Üyeleri Belirlendi

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri belirlendi. PM için 387, YDK için de 103 aday başvurdu. PM'nin 52 üyesi delegelerin oyu ile belirlendi. Geriye kalan 8 üye ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in hazırladığı Bilim, Kültür ve Yönetim Platformu listesinden seçildi. YDK ise 15 üyeden oluştu.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda 380 kişinin aday olduğu Parti Meclisi (PM) ve 98 kişinin başvuruda bulunduğu Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimlerinin resmi olmayan sonuçları açıklandı. En fazla oyu, PM'de CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, YDK seçimlerinde ise Ayça Akpek Şenay aldı.

Ankara Spor Salonu'nda yapılan CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı çalışmalarını tamamladı.

Kurultayda, 60 kişilik PM, 15 kişilik YDK üyeleri belirlendi. 60 kişiden oluşan PM'nin 8 üyesi, Bilim Kültür Sanat Platformu listesinden seçildi.

PM listesi için 380, YDK için de 98 kişinin başvuruda bulunduğu seçimin resmi olmayan sonuçları açıklandı.

Resmi sonuçlar, parti tüzüğünde belirtilen "cinsiyet" ve "gençlik" kotasının uygulanması ve itirazların değerlendirilmesinin ardından açıklanacak.

Resmi olmayan sonuçlara göre, anahtar listede yer alan mevcut PM üyesi, İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek 648 oyla bu PM seçimlerinde ilk sırada yer aldı.

Zeybek'i, 643 oyla İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ve 633 oyla Bedirhan Berk Doğru takip etti.

Bu isimlerin ardından sırasıyla Ozan Işık 606, Deniz Yücel 596, Gamze Taşcıer 589, Murat Bakan 582, Suat Özçağdaş 576, Cem Aydın 574, Baki Aydöner 555 oy aldı.

2020'de PM'ye seçilen ilk başörtülü üye Sevgi Kılıç, yeniden PM'ye girdi.

Mevcut Merkez Yönetim Kurulunun (MYK) büyük çoğunluğu ise PM'de kendine yer bulamadı.

CHP'nin yeni A takımı

CHP'nin A takımı olarak belirtilen 52 PM üyesi, resmi olmayan ve kota uygulanmış haliyle şu isimlerden oluştu:

"Gökan Zeybek, Özgür Karabat, Bedirhan Berk Doğru, Ozan Işık, Deniz Yücel, Gamze Taşcıer, Murat Bakan, Suat Özçağdaş, Cem Aydın, Baki Aydöner, Ensar Aytekin, Gül Çiftçi Binici, Selin Sayek Böke, Canan Taşer, Pınar Uzun Okakın, Mahir Yüksel, Erhan Adem, Burhanettin Bulut, Ecevit Keleş, Ali Abbas Ertürk, Hikmet Erbilgin, Ali Haydar Fırat, Bülent Nuri Çavuşoğlu, Hüseyin Yaşar, Berker Esen, Ulaş Karasu, Müslim Sarı, Deniz Yavuzyılmaz, Zeliha Aksaz Şahbaz, Özgür Ceylan, Hikmet Yalım Halıcı, Erbil Aydınlık, Sevgi Kılıç, Yalçın Görgöz, Orhan Sarıbal, Turgay Özcan, Melisa Uğraş, Mehmet Tüm, Ali Haydar Hakverdi, Mehmet Necati Yağcı, Sinem Kırçiçek, Semra Dinçer, Hüseyin Can Güner, Ahmet Hakan Uyanık, Şengül Yeşildal, Emin Umut Dikili, Nazan Güneysu, Koza Yardımcı, Aylin Nazlıaka, Saniye Barut, Mehmet Alkın Denizaslanı ve Uğurcan İrak."

Yüksek Disiplin Kurulu belirlendi

Resmi olmayan sonuçlara göre, Ayça Akpek Şenay, YDK seçiminde 626 oyla ilk sırada yer aldı. Şenay'ı, 546'şar oyla Esin Fatma Temel ve Hümeyra Akkuş Sandıkcı izledi. YDK'nın 15 kişilik listesi şu isimlerden oluştu:

"Ayça Akpek Şenay, (626), Esin Fatma Temel (546), Hümeyra Akkuş Sandıkcı (546), İsmail Emre Telci (539), Ekincan Aksoy (533), Özkan Tice (527), Aysemin Gülmez (524), Deniz Çakır (523), Süleyman Bülbül (522), Deniz Demiröz (521), Nurdan Yücal (498), Turan Taşkın Özer (463), Ali Balta (456), Özgür Sağlam (440), Remzi Kazmaz (304)."

12 kişilik Bilim Kültür Sanat Platformu listesinden 8 tercih yapıldı

Kurultayda, 60 kişilik PM'nin Bilim Kültür Sanat Platformu listesinden seçilen 8 üyesi de belirlendi.

FETÖ kumpası Askeri Casusluk Davası'nda 3 yıl hapis yatan ve daha sonra göreve iade edilen Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu, 851 oy alarak Bilim Kültür Sanat Platformu listesinde ilk sırada yer aldı. Bağcıoğlu'nu, 829 oyla Yalçın Karatepe, 800 oyla Volkan Demir takip etti.

Özgür Özel'in 12 kişilik Bilim Kültür Sanat Platformu listesinden 8 tercih yapıldı. Kotalı şekilde isimler şunlardan oluştu:

"Yankı Bağcıoğlu (851), Yalçın Karatepe (829), Volkan Demir (800), Baran Bozoğlu (796), İlhan Uzgel (784), Gülşah Deniz Atalar (772), Gökçe Gökçen (719), Armağan Erdoğan (659)."

Özel'in listesi büyük oranda PM'ye girdi

Sonuçlara göre, Özgür Özel'in seçimler öncesi yayınladığı 70 kişilik anahtar listesi büyük oranda delegeden onay aldı. Ancak anahtar liste dışından 9 isim PM'ye girmeyi başardı. Cinsiyet kotası uygulandığı haliyle bu isimler şöyle:

"Müslim Sarı, Deniz Yavuzyılmaz, Orhan Sarıbal, Mehmet Tüm, Ali Haydar Hakverdi, Semra Dinçer, Koza Yardımcı, Aylin Nazlıaka ve Saniye Barut."

İtiraz süresinin ardından ilçe seçim kurulu tarafından açıklanacak resmi sonuçlar, kamuoyuyla paylaşılacak.