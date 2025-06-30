CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, Ankara 26.Asliye Ceza Mahkemesi'nin...
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, Ankara 26.Asliye Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararının kesinleşmesinin beklenmesine hükmetti.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararının kesinleşmesinin beklenmesine hükmetti. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika