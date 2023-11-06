CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda PM ve YDK Seçimleri Tamamlandı

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri sona erdi. PM ve YDK için toplam 490 kişi adaylık başvurusu yaptı. Alınan oy sonuçları açıklanmaya başlanacak.

Haber: TAMER ARDA ERŞİN – GÜLARA SUBAŞI / Kamera: DURSUN ALKAYA – EYLEM LADİN DEĞER / Fotoğraflar: TÜMAY BERKİN

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri için saat 05.30'da başlayan oy sayım işlemi, saat 11.00'da da sona erdi. PM ve YDK için toplam 490 kişi adaylık başvurusu yaptı. Alınan oy sonuçları birazdan açıklanmaya başlanacak.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda PM ve YDK seçimleri için 23 sandıkta kullanılan oyların sayım işlemi saat 05.30'da başladı. Çankaya İlçe Seçim Kurulu yetkililerinin oy sayımı, saat 11.00'da sona erdi.

PM ve YDK üyelikleri için başvuru süreci dün saat 19.00'da tamamlandı; aday listeleri itiraz işlemlerinin de tamamlanmasının ardından kesinleşti. 60 üyeli PM için 387, 15 üyeli YDK için ise 103 aday başvurdu. PM için 15, YDK içinse 8 yedek üye de alınan en yüksek oy sayısına göre belirlenecek. Her iki ­organ için yüzde 33'lük cinsiyet kotası uygulanacak. PM üyeliklerinde ayrıca yüzde 20'lik genç kotası uygulanması gerekiyor. Çarşaf listede, çekilen kura nedeniyle soy adı T ile başlayanlar ilk sıraya yazıldı ve aday listesi bu şekilde oluşturuldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in PM için hazırladığı "anahtar listede", çekilen kura nedeniyle soy adı T harfiyle başlayacak şekilde şu isimler yer aldı:

"Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Tahsin Tarhan, Hacer Taş Gültepe, Gamze Taşcıer, Bora Terzi, Vahap Tuncer, Melisa Uğraş, Ahmet Hakan Uyanık, Cumhur Uzun, Pınar Uzun Okakın, Ediz Ün, İsmail Atakan Ünver, Mehmet Necati Yağcı, Hüseyin Yaşar, Şengül Yeşildal, Deniz Yücel, Mahir Yüksel, Gökan Zeybek, Erhan Adem, Sinan Adıyaman, Ertan Akbaba, Zeliha Aksaz Şahbaz, Erdal Aksünger, Erkan Aydın, Cem Aydın, Ergül Aydınlık, Baki Aydöner, Ensar Aytekin, Murat Bakan, Dursun Bulut, Burhanettin Bulut, Özgür Ceylan, Mehmet Burak Cop, Gizem Çoşkun, Murat Çan, Bülent Nuri Çavuşoğlu, Gül Çiftçi Binici, Mehmet Alkım Denizaslanı, Emin Umut Dikili, Bedirhan Berk Doğru, Burcu Düzen, Hikmet Erbilgin, Cenk Erdöl, Eylem Ertuğ Ertuğrul, Ali Abbas Ertürk, Berker Esen, Ali Haydar Fırat, Yalçın Görgöz, Altınay Görmüş, Hüseyin Can Güner, Nazan Güneysu, Aysu Bahar Gürlek, Hikmet Yalım Halıcı, Ozan Işık, Uğurcan İrem, Özgür Karabat, Ulaş Karasu, Ahmet Kaya, Ecevit Keleş, Sevgi Kılıç, Sinem Kırçiçek, Fatma Köse, Mustafa Murat Kubilay, Turgay Özcan, Suat Özçağdaş, Sadi Özdemir, Şaziye Öztürk, Haşim Öztürk, Selin Sayek Böke, Murat Sönmez"

Özel'in, YDK aday listesi ise şöyle:

"İnan Savaş Yüksel, Melike Yüksel, Tayfun Ceyhan, Sertaç Eke, Cem Sultan Ermiş, Zuhal Mercan, Ebru Okay, Subutay Özgür."

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın Parti Meclisi adaylıkları için "Denge ve Denetleme Listesi" başlığıyla hazırladığı "anahtar listesi" şu isimlerden oluştu.

"Oğuz Kaan Salıcı, Mehmet Tahtasız, Mahmut Tanal, Mehmet Tüm, Gaye Usluer, Koza Yardımcı, Melisa Yıldırım, Mehmet Yıldız, Ayşegül Yıldız, Bülent Yücetürk, Mustafa Adıgüzel, Armağan Akyüz, Hakkı Aydos, Saniye Barut, Barış Bektaş, Recep Bilal, Nevaf Bilek, Adem Demir, Semra Dinçer, Mahmut Duyan, Burkay Düzce, Aykut Erdoğdu, Ayten Gülsever, Ali Haydar Hakverdi, Feray Karagöz, Ecevit Keleş, Cevahir Kılıç, Yüksel Mansur Kılınç, Emrah Köksal, Nihat Arda Mercan, Aylin Nazlıaka, Gonca Yelda Orhan, Veli Özdemir, Ali Özgündüz, Kübra Öztürk, Aysun Palalı Köktaş, Eren Can Patır, Hakkı Anıl Pektaş, Necdet Saraç, Müslim Sarı, Orhan Sarıbal, Çetin Soysal, Uğur Şevran, Berhan Şimşek."

Denge ve Denetleme Listesi'nde yer alan Yüksek Disiplin Kurulu adayları ise şöyle:

"İnan Savaş Yüksel, Melike Yüksel, Tayfun Ceyhan, Sertaç Eke, Cem Sultan Ermiş, Zuhal Mercan, Ebru Okay, Subutay Özgür."