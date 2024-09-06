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CHP'nin 20. Olağanüstü Kurultayı'nda tüzük değişikliği kabul edildi

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CHP'nin 20. Olağanüstü Kurultayı'nda tüzük değişikliği kabul edildi. Parti tüzüğündeki 28 maddede düzenlemeye gidildi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), sembolik açılışını Sivas Kongresi'nin 105. yıldönümü nedeniyle 4 Eylül'de Sivas'ta yaptığı Tüzük Kurultayı, bugün resmi olarak ATO Congressium'da toplandı.

CHP lideri Özgür Özel, eski Genel Başkanlar Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile birlikte İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı'na gitti. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel Başkanlarımız Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile birlikte İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayımıza gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ KABUL EDİLDİ

Kurultayın sonunda tüzük değişikliği kabul edildi. Parti tüzüğünde 28 maddede düzenleme yapıldı.

Ayrıntılar geliyor...

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika
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