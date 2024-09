CHP'nin 101. kuruluş yıldönümü kutlandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir, partilerin 101'inci kuruluş yıldönümünde, "Kurulduğu günden bu yana Atamızın deyimiyle kimsesizlerin kimsesi olmuş Cumhuriyetin en büyük koruyucusudur CHP"dir" dedi.

CHP Bilecik İl Örgütü tarafından, partilerin kuruluşunun 101'inci yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına çelenk bırakıldı. Burada bir konuşma yapan İl Başkanı Ali Özdemir, "Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi tarihinde önemli bir dönüm noktasını temsil eden, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşunun 101'inci yıl dönümünü kutluyoruz. 9 Eylül 1923 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde kurulan Cumhuriyet Halk Partisi, yalnızca bir siyasi parti değil, Cumhuriyetimizin temellerini atan, ülkemizi bağımsız ve çağdaş bir devlet haline getiren mücadelenin siyasal zeminidir. Türkiye'nin demokrasi, özgürlük, adalet ve eşitlik mücadelesinde daima en ön safta yer almış bir halk hareketidir. Laik, çağdaş, duyarlı nesilleri yetiştirmeyi kendine ilke edinmiş bir okuldur. 7'den 77 ye damarlarında Kuva-i Milliye ruhunu taşıyan her Türk vatandaşının buluştuğu çatıdır. Savaştan çıkmış, harap bitap düşmüş bir ülkenin, küllerinden doğup, yoktan var edilişinin mimarıdır. İnönü'de, Dumlupınar'da cepheden cepheye savaşmış, askeri üniformadan başka dışarı çıkacak kıyafeti olmayan, ilk takım elbisesini Sümerbank'tan maaşıyla alan genel başkanların (İsmet Paşa'nın) partisidir CHP. Türk'ün zulüm gördüğü her toprakta biz varız deyip Ayşe'yi tatile çıkaran genel başkanların Ecevit'in partisidir CHP. Sevr'i yırtıp atıp Lozan'ı imzalayanların partisidir CHP. Bugün de ülkemizin içinde bulunduğu zorlu şartlarda, her zaman olduğu gibi halkın yanında duran Adaletsizliğe, yoksulluğa ve haksızlığa karşı sonuna kadar mücadele edenlerin partisidir CHP. Kurulduğu günden bu yana Atamızın deyimiyle kimsesizlerin kimsesi olmuş Cumhuriyetin en büyük koruyucusudur CHP. Türkiye'nin sigortasıdır CHP. CHP yaşadığı sürece bu ülkeye bir şey olmaz korkmayın. Sözlerime son verirken bu özel gün vesilesiyle başta kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, partimize emek vermiş tüm büyüklerimizi rahmet ve minnetle anıyor, bugüne katkı sağlayan tüm partili yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK