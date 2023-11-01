CHP Milletvekilleri Kılıçdaroğlu'nu Desteklediklerini İmzaladı

CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, CHP TBMM Grubu'nun 130 milletvekilinden 95'i olarak hafta sonu yapılacak 38. Olağan Kurultay'da, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme yönünde imza verdiklerini söyledi.

Akbulut, CHP'li bir grup milletvekiliyle Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Askeri darbeler görmüş; kapatılmaya, susturulmaya, sindirilmeye çalışılmış ama her defasında ayakta kalmayı başarmış bir parti tarihine, hafızasına, geleneğine ve azmine sahip olduklarını anlatan Akbulut, partisinin, yenilenen örgütleriyle yenilenme sürecini başlattığını ifade etti.

Akbulut, "Yenilenmenin, örgütümüzü güçlendirecek, güven bağımızı pekiştirecek ve sosyal demokratların birliğini koruyacak bir rotada ilerlemesi kaçınılmazdır. CHP, altı okuyla, programıyla, sosyal demokrasinin evrensel ilkeleriyle mücadelesini sürdüren bir çizgidedir." diye konuştu.

Genel seçim sonuçlarını anımsatan Akbulut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz seçim sonuçlarını 'lider merkezli bir fırsat penceresi' olarak görmüyoruz. Seçim sonuçlarının faturasını sadece Cumhuriyet Halk Partimizin Genel Başkanına kesmenin adalet terazisinin şaşması ve seçim sonuçlarının sağlıklı analiz edilememesi olduğunu düşünüyoruz. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, yenilenme hamlesinin tüzük kurultayıyla sürdürüleceğinin işaretini de vermiştir. Önümüzdeki birinci hedef, 2019'da olduğu gibi Genel Başkanımızın önderliğinde görevlerini başarıyla sürdürerek halkçı belediyeciliği temsil eden yerel yönetimlerdeki hizmetlerimizi pekiştirmektir. Odak noktamız, yurdumuzun tüm il ve ilçelerinde partimize yeni belediyeler kazandırmaktır.

Birbirimizle kavga edecek zamanımız yok ama fikirlerimizin zenginliğiyle güçlenecek bir partimiz var. Yenilenme süreci ayrışarak değil birleşerek gerçekleşecektir. Bizler 95 milletvekili olarak tarihten gelen gücümüzle, Ulu Önder, Ebedi Liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize miras bıraktığı partimizin yenilenme sürecinin Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde gerçekleşebileceğini görüyor; bilgisi, birikimi ve tecrübesiyle Sayın Kılıçdaroğlu liderliğindeki yenilenme sürecini sonuna kadar destekliyoruz."

Hafta sonu CHP 38. Olağan Kurultayı'nın yapılacağını hatırlatan Akbulut, "CHP TBMM Grubu'nun 130 milletvekilinden 95'i olarak hafta sonu yapılacak 38. Olağan Kurultay'ımızda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme yönünde imzalarımızı verdik." dedi.

Öte yandan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, imza atan 95 milletvekilinden bir kısmının yurt dışı ve şehir dışı görevleri dolayısıyla toplantıya katılamadığını kaydetti.