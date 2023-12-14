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CHP Milletvekilinin 'yobaz' açıklamasına tepkiler sürüyor

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CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan'ın Yığılcalılar hakkında 'gerici ve yobaz' açıklamasının ardından Yığılcalılar, CHP Düzce İl Başkanlığı binasına siyah çelenk bırakarak, tepki gösterdi. Avukat Mikail Yağız ise CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP milletvekilinin "yobaz" açıklamasına tepkiler sürüyor

DÜZCE - CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan'ın Yığılcalılar hakkında "gerici ve yobaz" açıklamasının ardından Yığılcalılar, CHP Düzce İl Başkanlığı binasına siyah çelenk bırakarak, tepki gösterdi.

CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, partisinin Yığılca Belediye Başkan adayının tanıtım töreninde yaptığı konuşmaların ardından ilçe halkına "gerici ve yobaz" demişti. Bu açıklamaların ardından tepkiler çığ gibi büyümüştü. Yığılcalılar da bir araya gelerek, Talih Özcan'a tepki gösterdi. Avukat Mikail Yağız ise CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yığılcalılar adına açıklamalarda bulunan Şendoğan Tekin, "Yığılca ilçemiz adını Osmanlı'dan almış, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'köylü milletin efendisindir' sözünden yola çıkarak ekonomik anlamda sadece ilimizin değil Türkiye'nin ekonomisine değer katmış, kültürel değerlere sahip, devletine, milletine bağlı övgü ile bahsedilecek bir ilçedir. Ne yazık ki ismini bile anmak istemediğimiz Cumhuriyetimizin kurucusu ve değeri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu CHP'den milletvekili seçilen ve Düzce'ye dayatma olarak ithal milletvekili olan zat, ilçemiz halkını küçük görerek, aşağılayarak hakaretlerde bulunmuştur. Gösterilen tepkiler sonrası bu vekil her ne kadar 'yanlış anlaşıldım' dese de aslında o görüntülerde, içindeki düşünceleri ve Yığılca halkına karşı nefreti dışa kusmuştur. İnsanın fikri ne ise zikri de odur. 'Gericiliğin, yozluğun, yobazlığın kol gezdiği bir yerde' demek ne demek? Olur da, bu kadar talihsiz bir hakaret olmaz, olamaz. Bilinmelidir ki bizler ne yobazız ne gericiyiz" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından Yığılcalılar, CHP Düzce İl Başkanlığı binasına siyah çelenk bıraktı. Partililer o anları pencereden izlerken, Yığılca CHP Belediye Başkan Adayı Önder Atasoy'a da vatandaşlar tepki gösterdi. Bırakılan çelenk ise partililer tarafından bina içine alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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