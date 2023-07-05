CHP Milletvekili Veli Ağbaba, enflasyon verilerini paylaştı

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TÜİK tarafından açıklanan yıllık enflasyondan daha fazla artan bazı harcama gruplarını sosyal medya hesabından paylaştı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "TÜİK tarafından açıklanan yüzde 38,21'lik yıllık enflasyondan daha fazla artan bazı harcama grupları! Dana eti yüzde 108, pirinç yüzde 85, Kiracı tarafından ödenen gerçek kira yüzde 76, yumurta yüzde 59, patates yüzde 55, makarna yüzde 49" açıklamasını yaptı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TÜİK'in açıkladığı haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin bugün sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Ağbaba'nın paylaşımı şöyle:

"TÜİK tarafından açıklanan yüzde 38,21'lik yıllık enflasyondan daha fazla artan bazı harcama grupları! Dana eti yüzde 108, Pirinç yüzde 85, Kiracı tarafından ödenen gerçek kira yüzde 76, Yumurta yüzde 59, Patates yüzde 55, Makarna yüzde 49"