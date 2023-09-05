CHP Milletvekili Ulaş Karasu, CNN Türk'ü RTÜK'e şikayet etti

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, CNN Türk yayınında sunucunun "Dün akşam çifte mutluluk yaşadık diyebiliriz. Hem Filenin Sultanları hem de şu an haberde de gördüğünüz gibi futbolda da yüzümüz güldü" diyerek Sivasspor ve Ankaragücü'nün maçlarda aldıkları mağlubiyete ilişkin sözleri nedeniyle kanalı Radyo Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) şikayet etti.

Karasu, CNN Türk'ün Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor ve Ankaragücü'nün hafta sonu oynadıkları maçlarda aldıkları mağlubiyeti "rakiplerinin bir zaferi" ve "ülkenin mutluluğu" sözleriyle sunan "Burçak Bozkuş ile A'dan Z'ye" adlı programını RTÜK'e şikayet etti. Programda, Bozkuş; A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Avrupa Şampiyonluğunu hatırlatarak, "Aslında dün akşam çifte mutluluk yaşadık diyebiliriz. Hem hem filenin sultanları hem de şu an Sabah gazetesinde yer verilen haberde de gördüğünüz gibi futbolda yüzümüz güldü" demişti. Gelen tepkiler üzerine sunucu Bozkuş, bir gün sonra özür dilemişti.

Bozkuş'un yayında taraflı ve yanlı olduğunun görüldüğünü belirten Karasu, Anadolu takımlarını yok saymanın ve üstüne üstlük programdaki gibi ifadeler kullanmanın son derece yanlış olduğunu vurguladı. Sivas'ın Cumhuriyet'in kurulduğu şehirlerden bir tanesi, Ankara'nın ise Başkent olduğunu ve her iki takımın da köklü geçmişe sahip Anadolu takımı olduklarını vurgulayan Karasu, "Özür dilemek elbette bir erdem, ama bu yayın Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'a açıkça aykırı. Bağımsız ve tarafsız bir yayın kuruluşunun tavrı olarak kabul edilemez. Taraftarın tepkisi olmasaydı belki geçiştirilecekti. Gereğinin yapılması hususunda RTÜK'e şikayet ettim, soncu hep birlikte göreceğiz" değerlendirmesini yaptı.