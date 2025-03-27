CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlatıldı

CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında yaptığı sosyal medya paylaşımı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

CHP'Lİ VEKİLE SOSYAL MEDYA SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li milletvekili Avukat Turan Taşkın Özer, yaptığı sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen liderliğini tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması ile ilgili olarak sahte tanık arandığı, bir kısım tanıkların yalan tanıklık yapmaya zorlandığı ve tanıkların tehdit edildiği yönünde 26.03.2025 tarihinde sosyal medya hesabından paylaşım yapan İstanbul milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" ve "Yargı organlarını aşağılamak" suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

İŞTE SORUŞTURMAYA GEREKÇE OLAN PAYLAŞIM

Özer, soruşturmaya konu olan paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu için sahte tanık aranıyor! Yanlış duymadınız!

Kadın mahkumlar SEGBİS aracılığıyla, savcılık tarafından "İş birliği yapmazsan çocuklarını yıllarca göremezsin." denilerek çocuklarıyla tehdit ediliyor; Ekrem İmamoğlu aleyhinde yalan tanıklık yapmaya zorlanıyor…

Bu da yetmiyor! Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde tanıdığı kişiler savcılığa çağrılıp ifadeye zorlanıyor. "İtiraf etmezsen yalancı tanıklıktan seni içeri atarım" denilerek baskı altında tutuluyor.

Delil yetersizliği karşısında yargı; davaları uydurma tanıklarla doldurmaya çalışarak adalet sistemine büyük zarar veriyor, yargının bağımsızlığına gölge düşürüyor."

YOLSUZLUK SORUŞTURMASINA DAHİL EDİLDİ

Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına CHP milletvekilleri Özgür Karabat ile Turan Taşkın Özer de dahil edilmişti. Karabat ile Özer'in dosyaları yetkisizlik nedeniyle ayrılarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.