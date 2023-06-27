CHP Milletvekili Suat Özçağdaş, Gezi davası tutuklularını ziyaret etti

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Gezi Parkı davası kapsamında tutuklanan Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater ile Mine Özerden'i Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde ziyaret etti. Özçağdaş, ziyaret sonrasında; 'Gezi süreci sizlerin de bildiği üzere hepimizin dahil olduğu temel bir itirazdır Türkiye demokrasi tarihinde. Maalesef bunun bedeli bu arkadaşlarımıza ödetilmek isteniyor. Kendilerini oldukça moralli bir şekilde gördüm' dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Gezi Parkı davası kapsamında tutuklanan Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater ile Mine Özerden'i Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde ziyaret etti. Özçağdaş, ziyaret sonrasında; "Gezi süreci sizlerin de bildiği üzere hepimizin dahil olduğu temel bir itirazdır Türkiye demokrasi tarihinde. Maalesef bunun bedeli bu arkadaşlarımıza ödetilmek isteniyor. Kendilerini oldukça moralli bir şekilde gördüm" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Gezi Parkı davası kapsamında tutuklananları dün Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etmişti. Özçağdaş, bugün de Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater ile Mine Özerden'i ziyaret etti. Özçağdaş, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından video yayınladı.

"HAKLARINDA HAKSIZ YARGI KARARLARI BULUNANLAR İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Dışarıdaki arkadaşlarımızın, yurttaşlarımızın kendilerini desteklerini, sevgilerini ilettim" diyen Özçağdaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gezi süreci sizlerin de bildiği üzere hepimizin dahil olduğu temel bir itirazdır Türkiye demokrasi tarihinde. Maalesef bunun bedeli bu arkadaşlarımıza ödetilmek isteniyor. Kendilerini oldukça moralli bir şekilde gördüm. Hem Türkiye'nin demokratikleşme sorunlarını hem de kentleşmeye ilişkin konuları bol bol ele alma şansımız oldu. Hepinize sevgilerini, iyi bayram dileklerini, selamlarını iletiyorum. Bu konudaki çalışmalarımız devam edecek. Başta Gezi davası tutukluları olmak üzere Türkiye'de demokratikleşme süreçlerinin işletilememesinden kaynaklanan, haklarında haksız yargı kararları bulunan tüm yurttaşlarımız için çalışmaya devam edeceğiz. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum."