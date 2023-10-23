CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, Cumhuriyet'in 100. yılında af çağrısında bulundu

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Cumhuriyet'in 100. yılının toplumsal barışa vesile olması için tüm siyasi partilere af çağrısında bulundu. Sarıgül, Cumhuriyet'in 100. yılının kutlandığını ancak anlam ve ruhuna uygun bir kutlamanın yapılmadığını belirtti.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Cumhuriyet'in 100. yılının toplumsal barışa vesile olması için tüm siyasi partilere af çağrısında bulundu.

Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhuriyet'in 100. yılının kutlandığını ancak Cumhuriyet'in anlam ve ruhuna uygun bir kutlamanın yapılmadığını belirtti.

21 yıldır ülkeyi yönetenlerin Cumhuriyet'in 100. yılını kendi propagandalarını yapmak için kullandığını ileri süren Sarıgül, "Cumhuriyetimizin 100. yılında yeni bir sayfa açalım. Cumhuriyetimizin 100. yılı birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirmemize vesile olmalıdır. Cumhuriyetimizin 100. yılı, bozulan kardeşlik hislerini onarmaya birbirimize daha sıkı sarılmaya vesile olmalıdır. Cumhuriyetimizin 100. yılı yepyeni umut dolu bir başlangıç yapmaya temiz bir sayfa açmaya vesile olmalıdır." ifadelerini kullandı.

CHP'li Sarıgül, Cumhuriyet'in 100. yılının toplumsal barışa vesile olması gerektiğini dile getirerek, "Tüm siyasi partilere sesleniyorum; Tıpkı 10. yılı, 50. yılı gibi Cumhuriyetimizin 100. yılı içinde bir af çıkaralım. Devletimizin güçlü ve adil olduğunu, vicdanlı, şefkatli ve merhametli olduğunu gösterelim. Cumhuriyetimizin 100. yılı toplumsal barışa vesile olsun." dedi.