CHP Milletvekili Karabük'ün turizm değerlerini anlattı

Kültür ve Turizm Bakanlığının 2024 yılı bütçe görüşmelerinde konuşan CHP Karabük Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay, Karabük'ün turizm değerlerini anlatarak yatırım talebinde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2024 bütçe görüşmelerinde, Bakan Mehmet Nuri Ersoy'a Karabük'ün kültür ve turizm açısından eksikliklerini sıralayan Milletvekili Akay gerekli yatırımların yapılması için ödenek talep etti. Safranbolu Müzesi'nin yatırım programına alınması talebiyle Eskipazar'a müze talebinde bulunan Akay, "Safranbolu Müzesi'nin yatırım programına alınmasını, Eskipazar İlçemizde bulunan Hadrianopolis Antik Kenti'nin müze ihtiyacının giderilmesini bakanlığınızdan talep ediyoruz" dedi.

Yatırım taleplerini Bakan Ersoy'a ileten Milletvekili Akay, "Safranbolu dünya miras şehri, Yenice blok ormanlarıyla meşhur; Eflani'nin göletleri, Ovacık'ın yaylaları var. Buradaki turizmin geliştirilmesi açısından bölgemize yatırım yapılmasını istiyoruz. Bölgemiz istihdamın geliştirilmesi, kültür ve turizme yönelik yatırımlar bekliyor. Bölgemize gerekli yatırımların yapılması için bütçeden gerekli ödeneklerin ayrılmasını talep ediyoruz" ifadelerinikullandı. - KARABÜK