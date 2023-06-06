CHP Milletvekili Jale Nur Süllü, okullara imam görevlendirilmesini TBMM gündemine taşıdı

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü arasında imzalanan protokolle okullara imam görevlendirilmesini TBMM gündemine taşıdı. Süllü, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e "İl Müftülüğü'nün personeli, Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerinden daha liyakatli olduğu için mi görevlendirilmektedir" diye sordu.

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Müftülüğü arasında imzalanan "Eğitimde İşbirliği Protokolü" ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Süllü, şunları kaydetti:

"Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Müftülüğü arasında imzalanan 'Eğitimde İşbirliği Protokolü' 27/04/2023 tarihinde yürürlüğe girdiği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 23/05/2023 tarihli yazısı ile uygulamaya konulduğu duyurulmuştur. Söz konusu protokolün içeriği konusunda detaylı bilgi kamuoyu ile paylaşılmamıştır. İl Müftülüğü personelinin okullarda faaliyet yürütecek olması eğitim sendikaları tarafından sorgulanmıştır" açıklamasını yaptı.

Süllü, Bakan Yusuf Tekin'e şu soruları yöneltti:

"? Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Müftülüğü arasında imzalanan "Eğitimde İşbirliği Protokolü"'nün amacı, kapsamı, dayanakları, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Müftülüğü'nün yükümlülükleri nedir?

? Eskişehir'deki lise, ortaokul, ilkokul ve anaokullarında faaliyet yürütecek olan din görevlileri pedagojik formasyon eğitimleri almış mıdır? Aldılarsa söz konusu bu eğitimler nelerdir? Okullarda görevlendirilecek İl Müftülüğü personeli hangi ölçütlere göre belirlenmektedir?

? Okullarda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri görev yaparken İl Müftülüğü personelinin okullarda görevlendirilmelerinin gerekçesi nedir? İl Müftülüğünün personeli, Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerinden daha liyakatli olduğu için mi görevlendirilmektedir?

? Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinin yerine getiremeyeceği hangi faaliyetler İl Müftülüğü personeli tarafından yürütülecektir?

? Öğretmenler de protokol kapsamında mıdırlar? Öğretmenlerin görev ve yükümlülükleri var mıdır?

? Milli Eğitim Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalan "Eğitimde İşbirliği Protokolü" hangi illerde ve toplam kaç okulda uygulanmaktadır?

? Söz konusu protokolün uygulamadan kaldırılmasına yönelik bir girişiminiz olacak mıdır?"