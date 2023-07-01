CHP Milletvekili Gürsel Erol, Pertek köprüsünün yapılması için çağrıda bulundu

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "Her seçim döneminde Pertek köprüsü iktidar tarafından gündeme getiriliyor ama ne yazık ki seçim bittikten sonra verilen diğer sözler gibi Pertek köprüsünün yapılması sözü de unutuluyor. Türkiye'nin birçok noktasında geçiş garantisini veren köprülerden araçlar geçmediği halde kamu bütçesinden araçların paraları karşılanırken, Pertek Feribot İskelesi'nde inanılmaz bir yoğunluk olduğu halde köprünün yapılması için halen daha bir adım atılmaması üzüntü verici" dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ Pertek Feribot İskelesi'nde oluşan araç yoğunluğuna ilişkin açıklama yaptı. Erol, şunları söyledi:

"KÖPRÜ ARTIK YAPILMALI VATANDAŞLAR EZİYETTEN KURTULMALI"

"Bu konuyu birçok kez gündeme getirdim. Maalesef hemşerilerimiz yıllardır mağdur oluyor ve siyasiler verdikleri sözleri tutmuyor. Geçtiğimiz dönemlerde söylediğim gibi Elazığ ve Tunceli'nin daha da gelişmesi ve kalkınması için bu köprüye acil ihtiyaç var. Şu anda Karadeniz- Elazığ bağlantısı tamamen bu yol güzergahından tercih ediliyor. Pertek Köprüsü eğer yapılırsa, Karadeniz ile doğuyu birbirine bağlama görevini tamamen üstlenecektir. Yurttaşlarımız bu köprüyü nakliye taşımacılığında, insan taşımacılığında ve seyahatlerinde sürekli kullanacaktır. Yazın özellikle bu bölgede binlerce araç feribotla karşıdan karşıya geçmek için inanılmaz bir zaman kaybı ve uzun kuyruklarla karşı karşıya kalıyor. Bu bunaltıcı sıcaklarda binlerce yurttaşımız saatlerce feribot sırası bekliyor, bu rezilliği senelerdir çekiyor. Her seçim döneminde Pertek köprüsü iktidar tarafından gündeme getiriliyor ama ne yazık ki seçim bittikten sonra verilen diğer sözler gibi Pertek köprüsünün yapılması sözü de unutuluyor. Türkiye'nin birçok noktasında geçiş garantisini veren köprülerden araçlar geçmediği halde kamu bütçesinden araçların paraları karşılanırken, Pertek Feribot İskelesi'nde inanılmaz bir yoğunluk olduğu halde köprünün yapılması için halen daha bir adım atılmaması üzüntü verici. Artık siyasiler verdikleri sözleri tutmalı ve bölgede yaşayan vatandaşlarımız feribot sıralarından kurtulmalıdır. Ben bu dönemde hemşerilerimizin yıllardır büyük bir hevesle beklediği Pertek köprüsünün yapılması için ve bu sorunun sona ermesi için var gücümle çalışacağım."