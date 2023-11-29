CHP Milletvekili Gürer, Hazineye ait tarım arazilerin yabancılara satışının durdurulmasını istedi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Hazineye ait tarım arazilerin yabancılara satışının durdurulmasını talep etti. Gürer, tarım arazilerinin köylere ait olması gerektiğini ve satışının kamuya gelir getirme amacı taşısa dahi önceliğin köyde yaşayanlara verilmesi gerektiğini belirtti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Hazineye ait tarım arazilerin yabancılara satışının durdurulmasını istedi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yurt genelinde 30 milyon metrekare tarım arazisinin el değiştirdiğini, bir o kadar arazinin de kiralandığını ileri sürdü.

Çıkarılan bir düzenlemeyle Hazineye ait arazileri 3 yıldan fazla kiralayan kişiye satışının yapılması öngörülürken, uygulamanın bu yönde ilerlemediğini iddia eden Gürer, "Çoğu bölgede, köylere ait araziler köy dışında yaşayan kişilere verildi. Bunun yanlış olduğunu dile getirmemize rağmen Milli Emlak Şefliği tarafından ülkenin farklı bölgelerindeki arazilerin yabancıya satışı devam ediyor. Türkiye genelinde Hazine arazilerinin satışı kamuya gelir getirme amacı taşısa dahi önceliğin o köyde yaşayanlara verilmesi şarttır." dedi.

Gürer, kırsalda yaşayan vatandaşları bölgelerine bağlayan tek şeyin ekim alanları olduğunu, bu toprakların bir şekilde el değiştirmesinin o bölgedeki nüfusun göç etmesine yol açacağını aktardı.

Tarımın, yurt genelinde sürdürülebilirliği açısından bu hassasiyete önem verilmesini isteyen Gürer, ayrıca tarımsal arazilerin imara açılarak bölgenin yapısal değişimine sebep olacak uygulamalardan da vazgeçilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Kamuya ait varlıkların yabancılara verilerek el değiştirmesinin ülkeye yapılacak en büyük kötülük olduğunu vurgulayan Gürer, "Köylerdeki tarıma elverişli araziler imara açılmamalı, bu arazilerin satışı ise yabancıya değil o köyün halkına yapılmalıdır. Hazineye ait tarım arazilerinin yabancıya satışı durdurulmalıdır." diye konuştu.